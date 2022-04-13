13 апреля 2022

Мэр Перми нашел в санкциях пользу для молодежи

© Служба новостей «URA.RU»
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Юбилей Авиационного техникума. Пермь, демкин алексей
По словам мэра, в Перми сосредоточены многие важнейшие для страны производства Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Мэр Перми Алексей Демкин считает, что период санкционного давления на Россию со стороны запада — историческая возможность для города и местной молодежи. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

«Сейчас, в этот поистине исторический для страны период, именно в Перми сосредоточены многие важнейшие для страны производства — авиакосмическая отрасль, энергетика, машиностроение, наукоемкие отрасли. Все это — возможности для пермской молодежи, ведь наша российская промышленность будет развиваться и дальше», — написал Демкин.

По его словам, далеко не все страны, в отличие от России, могут самостоятельно обеспечивать свои потребности. Сейчас, например, много внимания уделяется гидроэнергетике и мирному атому. А в Перми есть завод «Уралгидросталь», где производят оборудование для атомных станций и объектов гидроэнергетики. И оно установлено по всей стране и скоро появится на новой АЭС в Турции.

На фоне вынужденной спецоперации РФ по денацификации Украины санкционное давление на Россию было увеличено. Поставки некоторых товаров были прекращены. Сейчас стоят масштабные задачи по импортозамещению.

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Мэр Перми Алексей Демкин считает, что период санкционного давления на Россию со стороны запада — историческая возможность для города и местной молодежи. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «Сейчас, в этот поистине исторический для страны период, именно в Перми сосредоточены многие важнейшие для страны производства — авиакосмическая отрасль, энергетика, машиностроение, наукоемкие отрасли. Все это — возможности для пермской молодежи, ведь наша российская промышленность будет развиваться и дальше», — написал Демкин. По его словам, далеко не все страны, в отличие от России, могут самостоятельно обеспечивать свои потребности. Сейчас, например, много внимания уделяется гидроэнергетике и мирному атому. А в Перми есть завод «Уралгидросталь», где производят оборудование для атомных станций и объектов гидроэнергетики. И оно установлено по всей стране и скоро появится на новой АЭС в Турции. На фоне вынужденной спецоперации РФ по денацификации Украины санкционное давление на Россию было увеличено. Поставки некоторых товаров были прекращены. Сейчас стоят масштабные задачи по импортозамещению.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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