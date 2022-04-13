Мэр Перми нашел в санкциях пользу для молодежи

Мэр Перми Алексей Демкин считает, что период санкционного давления на Россию со стороны запада — историческая возможность для города и местной молодежи. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.
«Сейчас, в этот поистине исторический для страны период, именно в Перми сосредоточены многие важнейшие для страны производства — авиакосмическая отрасль, энергетика, машиностроение, наукоемкие отрасли. Все это — возможности для пермской молодежи, ведь наша российская промышленность будет развиваться и дальше», — написал Демкин.
По его словам, далеко не все страны, в отличие от России, могут самостоятельно обеспечивать свои потребности. Сейчас, например, много внимания уделяется гидроэнергетике и мирному атому. А в Перми есть завод «Уралгидросталь», где производят оборудование для атомных станций и объектов гидроэнергетики. И оно установлено по всей стране и скоро появится на новой АЭС в Турции.
На фоне вынужденной спецоперации РФ по денацификации Украины санкционное давление на Россию было увеличено. Поставки некоторых товаров были прекращены. Сейчас стоят масштабные задачи по импортозамещению.
Мэр Перми Алексей Демкин считает, что период санкционного давления на Россию со стороны запада — историческая возможность для города и местной молодежи. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «Сейчас, в этот поистине исторический для страны период, именно в Перми сосредоточены многие важнейшие для страны производства — авиакосмическая отрасль, энергетика, машиностроение, наукоемкие отрасли. Все это — возможности для пермской молодежи, ведь наша российская промышленность будет развиваться и дальше», — написал Демкин. По его словам, далеко не все страны, в отличие от России, могут самостоятельно обеспечивать свои потребности. Сейчас, например, много внимания уделяется гидроэнергетике и мирному атому. А в Перми есть завод «Уралгидросталь», где производят оборудование для атомных станций и объектов гидроэнергетики. И оно установлено по всей стране и скоро появится на новой АЭС в Турции. На фоне вынужденной спецоперации РФ по денацификации Украины санкционное давление на Россию было увеличено. Поставки некоторых товаров были прекращены. Сейчас стоят масштабные задачи по импортозамещению.