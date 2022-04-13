Он приступил к работе 13 апреля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Сургуте руководителем дирекции дорожно-транспортного и коммунального комплекса назначен Валерий Ходжаев. Информация об этом размещена на сайте городской администрации.

«С 13 апреля МКУ „Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса“ Сургута возглавил Валерий Ходжаев, ранее замещавший должность заместителя директора того же учреждения», — указано в сообщении. До работы в дорожной дирекции Сургута Ходжаев был руководителем «Дирекция единого заказчика по городскому хозяйству» в Радужном.

Ранее URA.RU сообщало, что директор МКУ «Дирекция дорожно-транспортного и коммунального комплекса» Сургута Дмитрий Лифанов ушел в отставку после провала с уборкой городских улиц от снега. 11 апреля у него был последний рабочий день.