В ХМАО запустили производство премиальных кормов для животных

В плане у предприятия выпуск кормов не только для собак, но и для кошек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В Югре запустили производство кормов премиум-класса для животных. Оно сможет заменить западные бренды, которые уходят с рынка из-за санкций. Об этом URA.RU сообщила руководитель зооцентра «Ежкин Кот» Раиса Шарафутдинова, которая и начала выпуск продукции.

«Команда „Ежкин Кот“ разработала рецептуру корма для животных премиум класса под маркой „Sharafood“, мы производим сейчас два типа кормов: на рыбе и на говядине, все они содержат витамины и „Омега-3“. Что важно, в составе нет куриного мяса и яиц, что исключает аллергии у животных», — говорит Шарафутдинова.

По словам предпринимательницы, сейчас линейка представлена кормами для мелких и крупных собак, а уже в мае запустят и производство сухого питания для кошек. Приобрести продукцию можно в зооцентрах «Ежкин Кот», а также на маркетплейсах Wildberries и Ozon.

Ранее URA.RU сообщало, что дизайнер из ХМАО шьет одежду на замену ушедшим из России брендам. Владелица дизайн-студии Мария Рутт предлагает замену ушедшим из-за санкций с российского рынка товарам, студия занимается пошивом одежды только в Урае, но планирует расширяться, выбрав работу в онлайн-формате.

Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях

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