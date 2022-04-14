Москва выделила 200 млн рублей на улучшение свердловских сел

14 апреля 2022 в 19:26 Размер текста - 17 +

Свердловским селам выделили 200 млн рублей на улучшение территорий (Архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Свердловская область дополнительно получила более 200 млн рублей для создания современного облика сельских территорий. Об этом сообщает пресс-служба информационного портала Свердловской области «Деньги пойдут на компенсацию удорожания строительства в связи с увеличением цен на стройматериалы. Это позволит завершить строительство уже начатых объектов и приступить к реализации новых проектов» — отметил министр агропромышленного комплекса Артем Бахтерев По инициативе губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева регион получил дополнительные средства на реализацию проектов, участвующих в программе «Комплексное развитие сельских территорий». Кроме того, на заседании правительства региона были скорректированы размеры субсидий, выделяемых муниципальным учреждениям. Ранее в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» была построена школа на 550 мест в селе Байкалово. Также запланирована реконструкция очистных сооружений и капитальный ремонт центра культуры и искусства в поселке Рефтинский. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

Свердловская область дополнительно получила более 200 млн рублей для создания современного облика сельских территорий. Об этом сообщает пресс-служба информационного портала Свердловской области «Деньги пойдут на компенсацию удорожания строительства в связи с увеличением цен на стройматериалы. Это позволит завершить строительство уже начатых объектов и приступить к реализации новых проектов» — отметил министр агропромышленного комплекса Артем Бахтерев По инициативе губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева регион получил дополнительные средства на реализацию проектов, участвующих в программе «Комплексное развитие сельских территорий». Кроме того, на заседании правительства региона были скорректированы размеры субсидий, выделяемых муниципальным учреждениям. Ранее в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» была построена школа на 550 мест в селе Байкалово. Также запланирована реконструкция очистных сооружений и капитальный ремонт центра культуры и искусства в поселке Рефтинский.