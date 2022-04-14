Москва выделила 200 млн рублей на улучшение свердловских сел

Свердловская область дополнительно получила более 200 млн рублей для создания современного облика сельских территорий. Об этом сообщает пресс-служба информационного портала Свердловской области
«Деньги пойдут на компенсацию удорожания строительства в связи с увеличением цен на стройматериалы. Это позволит завершить строительство уже начатых объектов и приступить к реализации новых проектов» — отметил министр агропромышленного комплекса Артем Бахтерев
По инициативе губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева регион получил дополнительные средства на реализацию проектов, участвующих в программе «Комплексное развитие сельских территорий». Кроме того, на заседании правительства региона были скорректированы размеры субсидий, выделяемых муниципальным учреждениям.
Ранее в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» была построена школа на 550 мест в селе Байкалово. Также запланирована реконструкция очистных сооружений и капитальный ремонт центра культуры и искусства в поселке Рефтинский.
Свердловская область дополнительно получила более 200 млн рублей для создания современного облика сельских территорий. Об этом сообщает пресс-служба информационного портала Свердловской области «Деньги пойдут на компенсацию удорожания строительства в связи с увеличением цен на стройматериалы. Это позволит завершить строительство уже начатых объектов и приступить к реализации новых проектов» — отметил министр агропромышленного комплекса Артем Бахтерев По инициативе губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева регион получил дополнительные средства на реализацию проектов, участвующих в программе «Комплексное развитие сельских территорий». Кроме того, на заседании правительства региона были скорректированы размеры субсидий, выделяемых муниципальным учреждениям. Ранее в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» была построена школа на 550 мест в селе Байкалово. Также запланирована реконструкция очистных сооружений и капитальный ремонт центра культуры и искусства в поселке Рефтинский.