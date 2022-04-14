Банк продает с молотка долг депутата думы ХМАО

Банк «Траст» продает долг депутата думы ХМАО на аукционе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Банк «Траст» объявил о продаже долга компании депутата думы ХМАО Леонида Михалко с аукциона. Сумма долга составляет 300 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте Российского аукционного дома

«Предметом аукциона являются реализуемые единым лотом права (требования) Банка „ТРАСТ“ к акционерному обществу „Специализированное управление подводно-технических работ № 10“, которые будут существовать к моменту их перехода к цессионарию. Начальная цена 300 млн рублей», — сказано в сообщении банка.

По данным СБИС, владельцем управления является депутат думы ХМАО Леонид Михалко. Согласно информации, торги начнутся 27 апреля.