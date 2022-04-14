14 апреля 2022
13 апреля 2022

Банк продает с молотка долг депутата думы ХМАО

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Банк «Траст» продает долг депутата думы ХМАО на аукционе Фото:

Банк «Траст» объявил о продаже долга компании депутата думы ХМАО Леонида Михалко с аукциона. Сумма долга составляет 300 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте Российского аукционного дома

«Предметом аукциона являются реализуемые единым лотом права (требования) Банка „ТРАСТ“ к акционерному обществу „Специализированное управление подводно-технических работ № 10“, которые будут существовать к моменту их перехода к цессионарию. Начальная цена 300 млн рублей», — сказано в сообщении банка.

По данным СБИС, владельцем управления является депутат думы ХМАО Леонид Михалко. Согласно информации, торги начнутся 27 апреля.

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Банк «Траст» объявил о продаже долга компании депутата думы ХМАО Леонида Михалко с аукциона. Сумма долга составляет 300 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте Российского аукционного дома «Предметом аукциона являются реализуемые единым лотом права (требования) Банка „ТРАСТ“ к акционерному обществу „Специализированное управление подводно-технических работ № 10“, которые будут существовать к моменту их перехода к цессионарию. Начальная цена 300 млн рублей», — сказано в сообщении банка. По данным СБИС, владельцем управления является депутат думы ХМАО Леонид Михалко. Согласно информации, торги начнутся 27 апреля.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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