В Екатеринбург привезут 20 000 роз для украшения города на Пасху

Цветочные композиции будут располагаться возле Храма-на-Крови, храма Большой Златоуст, дома Севастьянова, рядом с часовней святой Екатерины и на улице Вайнера Фото: Фонд святой Екатерины

В Екатеринбурге на Пасху улицы города украсят цветочными композициями в виде яиц. Для этого флористам потребуется около 20 000 роз. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Фонда святой Екатерины.

«В этом году решили продолжить традицию по оформлению прихрамовых территорий и центра Екатеринбурга пасхальными композициями из живых цветов», — комментирует заместитель директора Фонда святой Екатерины Татьяна Прусевич. Повторить пасхальные украшения в виде яиц решили после того, как 2021 году фонд получил большой оклик от гостей и жителей города о пасхальных цветочных композициях.

Цветочные композиции будут созданы из живых цветов в виде пасхальных яиц, их высота будет варьироваться от полутора до двух с половиной метров. Украшения к Пасхе можно будет увидеть на пешеходной зоне улицы Вайнера, возле Храма-на-Крови, храма Большой Златоуст, около дома Севастьянова и рядом с часовней святой Екатерины.

Напомним, что Фонд святой Екатерины по благословлению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения возродил традицию доставки Благодатного огня напрямую из Иерусалима. В пасхальную ночь огонь из храма Гроба Господня будет доставлен в аэропорт «Кольцово», а оттуда — на ночные пасхальные богослужения в Свято-Троицкий кафедральный собор Екатеринбурга и во все храмы митрополии.

Все украшения были созданы из живых цветов Фото: Фонд святой Екатерины

Цветочные украшения появятся на всех крупных площадках города Фото: Фонд святой Екатерины