16 апреля 2022
15 апреля 2022

Танкист из Пермского края погиб в ходе спецоперации на Украине

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Прощание с военным, погибшим на Украине. Белозерский район, армия, дежурный, вооруженные силы, солдат
Погибшего пермяка похоронят 19 апреля Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На территории Украины во время спецоперации погиб уроженец села Елово Пермского края Вадим Тетерин. Пермяк проходил контрактную службу в танковых войсках.

«Во время спецоперации на Украине погиб житель села Елово Вадим Тетерин. Родился 18 мая 2001 года в селе Елово. После окончания школы получил образование в Чайковском колледже. Весной 2021 года был призван в армию, проходил службу в танковых войсках в Подмосковье», — пишет 59.ру со ссылкой на источник в администрации Еловского муниципального округа. Прощание с погибшим военнослужащим состоится 19 апреля.

В администрации Еловского округа, а также окружном военном комиссариате на звонок корреспондента URA.RU не ответили. Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Безусловным приоритетом российских войск является недопущение жертв среди мирного населения.

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На территории Украины во время спецоперации погиб уроженец села Елово Пермского края Вадим Тетерин. Пермяк проходил контрактную службу в танковых войсках. «Во время спецоперации на Украине погиб житель села Елово Вадим Тетерин. Родился 18 мая 2001 года в селе Елово. После окончания школы получил образование в Чайковском колледже. Весной 2021 года был призван в армию, проходил службу в танковых войсках в Подмосковье», — пишет 59.ру со ссылкой на источник в администрации Еловского муниципального округа. Прощание с погибшим военнослужащим состоится 19 апреля. В администрации Еловского округа, а также окружном военном комиссариате на звонок корреспондента URA.RU не ответили. Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Безусловным приоритетом российских войск является недопущение жертв среди мирного населения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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