Танкист из Пермского края погиб в ходе спецоперации на Украине

18 апреля 2022 в 18:07 Размер текста - 17 +

Погибшего пермяка похоронят 19 апреля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На территории Украины во время спецоперации погиб уроженец села Елово Пермского края Вадим Тетерин. Пермяк проходил контрактную службу в танковых войсках. «Во время спецоперации на Украине погиб житель села Елово Вадим Тетерин. Родился 18 мая 2001 года в селе Елово. После окончания школы получил образование в Чайковском колледже. Весной 2021 года был призван в армию, проходил службу в танковых войсках в Подмосковье», — пишет 59.ру со ссылкой на источник в администрации Еловского муниципального округа. Прощание с погибшим военнослужащим состоится 19 апреля. В администрации Еловского округа, а также окружном военном комиссариате на звонок корреспондента URA.RU не ответили. Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Безусловным приоритетом российских войск является недопущение жертв среди мирного населения. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на пермский telegram-канал «Большая П» .

На территории Украины во время спецоперации погиб уроженец села Елово Пермского края Вадим Тетерин. Пермяк проходил контрактную службу в танковых войсках. «Во время спецоперации на Украине погиб житель села Елово Вадим Тетерин. Родился 18 мая 2001 года в селе Елово. После окончания школы получил образование в Чайковском колледже. Весной 2021 года был призван в армию, проходил службу в танковых войсках в Подмосковье», — пишет 59.ру со ссылкой на источник в администрации Еловского муниципального округа. Прощание с погибшим военнослужащим состоится 19 апреля. В администрации Еловского округа, а также окружном военном комиссариате на звонок корреспондента URA.RU не ответили. Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Безусловным приоритетом российских войск является недопущение жертв среди мирного населения.