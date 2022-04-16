Танкист из Пермского края погиб в ходе спецоперации на Украине

На территории Украины во время спецоперации погиб уроженец села Елово Пермского края Вадим Тетерин. Пермяк проходил контрактную службу в танковых войсках.
«Во время спецоперации на Украине погиб житель села Елово Вадим Тетерин. Родился 18 мая 2001 года в селе Елово. После окончания школы получил образование в Чайковском колледже. Весной 2021 года был призван в армию, проходил службу в танковых войсках в Подмосковье», — пишет 59.ру со ссылкой на источник в администрации Еловского муниципального округа. Прощание с погибшим военнослужащим состоится 19 апреля.
В администрации Еловского округа, а также окружном военном комиссариате на звонок корреспондента URA.RU не ответили. Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Безусловным приоритетом российских войск является недопущение жертв среди мирного населения.
На территории Украины во время спецоперации погиб уроженец села Елово Пермского края Вадим Тетерин. Пермяк проходил контрактную службу в танковых войсках. «Во время спецоперации на Украине погиб житель села Елово Вадим Тетерин. Родился 18 мая 2001 года в селе Елово. После окончания школы получил образование в Чайковском колледже. Весной 2021 года был призван в армию, проходил службу в танковых войсках в Подмосковье», — пишет 59.ру со ссылкой на источник в администрации Еловского муниципального округа. Прощание с погибшим военнослужащим состоится 19 апреля. В администрации Еловского округа, а также окружном военном комиссариате на звонок корреспондента URA.RU не ответили. Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Безусловным приоритетом российских войск является недопущение жертв среди мирного населения.