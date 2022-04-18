От больниц и судов в Екатеринбурге потребовали выкуп

Две больницы и два суда в Екатеринбурге получили сообщения о минированиях. Аноним, назвавшийся школьником, требует перевести ему 10 миллионов рублей, сообщил URA.RU источник в экстренных службах города.
«Утром поступила информация о рассылке сообщений о минировании на электронные адреса центральных городских больниц №2 и №24, Областного суда и суда Верх-Исетского района. Аноним представился школьником и потребовал выкуп», — уточнил инсайдер.
В распоряжении агентства имеется сообщение об угрозе. «Срочно! Если мне не переведут 10 миллионов рублей по платежной системе vk pay, я сделаю взрыв. Ментов не зовите, все равно я скину вину на кого-то другого, к тому же я школьник. Виктор Цой бомж, слава великой минной империи», — говорится в письме.
URA.RU обратилось за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Представители полиции воздержались от комментария. Ранее в Екатеринбурге сообщения о минирования поступили в психиатрические больницы, на завод и в госпиталь. Взрывные устройства не были обнаружены.
Две больницы и два суда в Екатеринбурге получили сообщения о минированиях. Аноним, назвавшийся школьником, требует перевести ему 10 миллионов рублей, сообщил URA.RU источник в экстренных службах города. «Утром поступила информация о рассылке сообщений о минировании на электронные адреса центральных городских больниц №2 и №24, Областного суда и суда Верх-Исетского района. Аноним представился школьником и потребовал выкуп», — уточнил инсайдер. В распоряжении агентства имеется сообщение об угрозе. «Срочно! Если мне не переведут 10 миллионов рублей по платежной системе vk pay, я сделаю взрыв. Ментов не зовите, все равно я скину вину на кого-то другого, к тому же я школьник. Виктор Цой бомж, слава великой минной империи», — говорится в письме. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Представители полиции воздержались от комментария. Ранее в Екатеринбурге сообщения о минирования поступили в психиатрические больницы, на завод и в госпиталь. Взрывные устройства не были обнаружены.