От больниц и судов в Екатеринбурге потребовали выкуп

19 апреля 2022 в 11:58 Размер текста - 17 +

Суд Свердловской области получил сообщение с угрозой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Две больницы и два суда в Екатеринбурге получили сообщения о минированиях. Аноним, назвавшийся школьником, требует перевести ему 10 миллионов рублей, сообщил URA.RU источник в экстренных службах города. «Утром поступила информация о рассылке сообщений о минировании на электронные адреса центральных городских больниц №2 и №24, Областного суда и суда Верх-Исетского района. Аноним представился школьником и потребовал выкуп», — уточнил инсайдер. В распоряжении агентства имеется сообщение об угрозе. «Срочно! Если мне не переведут 10 миллионов рублей по платежной системе vk pay, я сделаю взрыв. Ментов не зовите, все равно я скину вину на кого-то другого, к тому же я школьник. Виктор Цой бомж, слава великой минной империи», — говорится в письме. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Представители полиции воздержались от комментария. Ранее в Екатеринбурге сообщения о минирования поступили в психиатрические больницы, на завод и в госпиталь. Взрывные устройства не были обнаружены. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

Две больницы и два суда в Екатеринбурге получили сообщения о минированиях. Аноним, назвавшийся школьником, требует перевести ему 10 миллионов рублей, сообщил URA.RU источник в экстренных службах города. «Утром поступила информация о рассылке сообщений о минировании на электронные адреса центральных городских больниц №2 и №24, Областного суда и суда Верх-Исетского района. Аноним представился школьником и потребовал выкуп», — уточнил инсайдер. В распоряжении агентства имеется сообщение об угрозе. «Срочно! Если мне не переведут 10 миллионов рублей по платежной системе vk pay, я сделаю взрыв. Ментов не зовите, все равно я скину вину на кого-то другого, к тому же я школьник. Виктор Цой бомж, слава великой минной империи», — говорится в письме. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Представители полиции воздержались от комментария. Ранее в Екатеринбурге сообщения о минирования поступили в психиатрические больницы, на завод и в госпиталь. Взрывные устройства не были обнаружены.