Завод, госпиталь и психбольницы Екатеринбурга заявили об угрозах

Силовики проверяют заведения (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Екатеринбурге на электронную почту завода «Уралтрансмаш», Областной психиатрической больницы и Свердловского психоневрологического госпиталя для ветеранов войн поступили сообщения о минировании. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«11 апреля в интервале между 9 и 10 часами утра нескольких предприятий получили сообщения о минировании. Так, угроза поступила на завод „Уралтрансмаш“, в Свердловский областной психоневрологический госпиталь для ветеранов войн, Свердловскую областную психиатрическую больницу, а также в психиатрическую больницу №6», — уточнил инсайдер.

Собеседник URA.RU добавил, что, кроме медицинских заведений и завода, угрозы поступили в центр образования на улице Мира, 46 и в школу №44 на улице Санаторной, 20. Во всех учреждениях проводится проверка. Территория «Уралтрансмаша» уже проверена специалистами «Урал-вымпела», взрывных устройств не обнаружено, эвакуация персонала не проводилась.

URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там от комментариев воздержались. Ранее в Екатеринбурге массово «заминировали» школы и детские сады от имени Владимира Жириновского.