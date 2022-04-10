10 апреля 2022
09 апреля 2022
08 апреля 2022

Завод, госпиталь и психбольницы Екатеринбурга заявили об угрозах

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка ложного минирования ул.Бригадирская 8. Пермь, чп, дежурная часть, ппс, полиция, чс, место происшествия, ложное минирование, оцепление чп
Силовики проверяют заведения (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на электронную почту завода «Уралтрансмаш», Областной психиатрической больницы и Свердловского психоневрологического госпиталя для ветеранов войн поступили сообщения о минировании. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«11 апреля в интервале между 9 и 10 часами утра нескольких предприятий получили сообщения о минировании. Так, угроза поступила на завод „Уралтрансмаш“, в Свердловский областной психоневрологический госпиталь для ветеранов войн, Свердловскую областную психиатрическую больницу, а также в психиатрическую больницу №6», — уточнил инсайдер.

Собеседник URA.RU добавил, что, кроме медицинских заведений и завода, угрозы поступили в центр образования на улице Мира, 46 и в школу №44 на улице Санаторной, 20. Во всех учреждениях проводится проверка. Территория «Уралтрансмаша» уже проверена специалистами «Урал-вымпела», взрывных устройств не обнаружено, эвакуация персонала не проводилась.

URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там от комментариев воздержались. Ранее в Екатеринбурге массово «заминировали» школы и детские сады от имени Владимира Жириновского.

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В Екатеринбурге на электронную почту завода «Уралтрансмаш», Областной психиатрической больницы и Свердловского психоневрологического госпиталя для ветеранов войн поступили сообщения о минировании. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «11 апреля в интервале между 9 и 10 часами утра нескольких предприятий получили сообщения о минировании. Так, угроза поступила на завод „Уралтрансмаш“, в Свердловский областной психоневрологический госпиталь для ветеранов войн, Свердловскую областную психиатрическую больницу, а также в психиатрическую больницу №6», — уточнил инсайдер. Собеседник URA.RU добавил, что, кроме медицинских заведений и завода, угрозы поступили в центр образования на улице Мира, 46 и в школу №44 на улице Санаторной, 20. Во всех учреждениях проводится проверка. Территория «Уралтрансмаша» уже проверена специалистами «Урал-вымпела», взрывных устройств не обнаружено, эвакуация персонала не проводилась. URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Там от комментариев воздержались. Ранее в Екатеринбурге массово «заминировали» школы и детские сады от имени Владимира Жириновского.
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