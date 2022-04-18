Челябинец Степан Фирстов сделал новый шаг в федеральную политику Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Лидер регионального отделения «Российской партии пенсионеров за справедливость» (РППС), депутат заксобрания Челябинской области Степан Фирстов, баллотировавшийся в 2021 году в Госдуму, вошел в президиум Центрального совета партии. Такое решение приняли 19 апреля тайным голосованием на съезде РППС, подтвердил URA.RU сам Фирстов.

Также в Центральный совет партии вошли известные российские медики: генеральный секретарь «Общества врачей России», член общественного совета при Минздраве РФ Эрик Праздников, директор Российского научного центра рентгенорадиологии, академик РАН Владимир Солодкий, профессор Первого московского медицинского института имени Сеченова Евгений Ачкасов. Одним из направлений работы обновленного Центрального совета станет так называемый «медицинский разворот»: разработка мер по обновлению системы здравоохранения страны.

«К сожалению, продолжительность жизни в РФ продолжает снижаться, теперь до 71 года. В здравоохранении ощущается дефицит кадров, прежде всего, на селе и в малых городах, где врачей в 1,5 раза меньше необходимого, фельдшеров — почти в два раза. Мы предлагаем к 2024 году увеличить финансирование здравоохранения до 8% ВВП. Одна из главных задач — обеспечить доступность медицинской помощи независимо от региона проживания. Необходимо продумать систему обеспечения лекарствами, в том числе по бесплатным рецептам», — пояснил URA.RU Фирстов.

Политическая карьера совладельца клиники «Эф Эм Си» Фирстова пошла в гору после выборов в заксобрание Челябинской области, состоявшихся в 2020 году. Неожиданно для политологов, кампания принесла «пенсионерам» сразу два мандата. Партия стала считаться многообещающей политической силой, а ее региональное отделение стало «локомотивом» для соседних регионов на выборах в Госдуму 20201 года.

VII съезд РППС избрал челябинца Степана Фирстова одним из лидеров партии Фото: пресс-служба челябинского регионального отделения РППС

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