В Челябинске утвердили до 2026 года продление срока предоставления субсидии на капремонт фасадов двух многоквартирных домов на улице Цвиллинга. Объекты культурного наследия расположены на гостевых маршрутах города. Это решение депутаты поддержали на десятом заседании гордумы 24 июня.
«В 2024 году управлению жилищно-коммунального хозяйства города была предоставлена субсидия из городского бюджета на два здания, это Цвиллинга, 36 и Цвиллинга, 61. Но ремонтные работы выполнены не в полном объеме. Их окончание запланировано на 2025-2026 годы. При этом требуется продлить предоставление субсидии», — сообщил в докладе начальник управления ЖКХ Администрации Челябинска Вадим Храмцов.
Как отметил Храмцов, уже подготовлен для госэкспертизы новый проект ремонта домов. Ранее меры финансовой поддержки продлевались на 2022-2024 годы. В 2022 году должны были полностью выделить средства на ремонт фасадов 14 домов. При этом депутаты в 2023 году уже продлевали действие решения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!