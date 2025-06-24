Участникам СВО предложили варианты работы в Челябинской области

В Челябинской области экс-бойцам СВО помогут с поисками работы. Центр занятости населения предлагает множество вариантов трудоустройства, сообщил глава региона Алексей Текслер.
«Продолжаем поддержку наших ребят, которые возвращаются с передовой. Важный аспект возвращения к мирной жизни — трудоустройство», — рассказал губернатор в своем telegram-канале.
В Центре занятости участникам спецоперации предоставляется широкий спектр бесплатных услуг, включающих содействие в трудоустройстве, профессиональное обучение и консультации по вопросам открытия собственного бизнеса. Каждому обратившемуся предлагаются индивидуальные рекомендации с учетом его текущей жизненной ситуации. В случаях, когда требуется помощь других госструктур, сотрудники Центра занятости организуют необходимое взаимодействие между ведомствами. На протяжении всего процесса поиска работы и оформления мер государственной поддержки заявителям помогает персональный куратор.
Для получения услуг Центра занятости достаточно подать обращение через личный кабинет на портале «Работа России» или связаться со службой занятости по телефонам горячей линии. Кроме того, можно обратиться в ближайшее отделение Центра занятости населения, где специалисты окажут необходимую консультационную и организационную поддержку.
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