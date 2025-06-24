Челябинский губернатор Текслер доложил главе Минэнерго РФ о газификации региона

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Встреча состоялась в Москве
Встреча состоялась в Москве Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил министру энергетики РФ Сергее Цивилев о превышении показателей газификации региона над средними по России. Также на встрече в Москве обсуждались вопросы надежного электроснабжения и перспективы развития генерирующих мощностей.

«По прогнозам уровень газификации региона к 2025 году достигнет 77,8%, что выше среднероссийского показателя (74,7%). Областные меры поддержки предусматривают выплаты на установку внутридомового газового оборудования для 17 категорий граждан, в том числе участников СВО и членов их семей. Размер выплат составляет от 150 до 200 тысяч рублей, а общий объем финансирования из бюджета региона превышает 690 млн рублей», — приводит информацию пресс-служба областного правительства.

Также были затронуты темы надежного электроснабжения потребителей, развития энергетической инфраструктуры для реализации крупных инвестиционных проектов в промышленности и туризме, подключения объектов образования и здравоохранения.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил министру энергетики РФ Сергее Цивилев о превышении показателей газификации региона над средними по России. Также на встрече в Москве обсуждались вопросы надежного электроснабжения и перспективы развития генерирующих мощностей. «По прогнозам уровень газификации региона к 2025 году достигнет 77,8%, что выше среднероссийского показателя (74,7%). Областные меры поддержки предусматривают выплаты на установку внутридомового газового оборудования для 17 категорий граждан, в том числе участников СВО и членов их семей. Размер выплат составляет от 150 до 200 тысяч рублей, а общий объем финансирования из бюджета региона превышает 690 млн рублей», — приводит информацию пресс-служба областного правительства. Также были затронуты темы надежного электроснабжения потребителей, развития энергетической инфраструктуры для реализации крупных инвестиционных проектов в промышленности и туризме, подключения объектов образования и здравоохранения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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