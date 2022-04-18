Пермяки массово отказываются от покупки жилья

Продажи квартир в Перми упали на 95% Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022

Продажи квартир в апреле 2022 года составили 6-7% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об этом на заседании комитета по развитию инфраструктуры закособрания 19 апреля заявил советник губернатора по вопросам строительства, депутат Заксобрания Павел Черепанов, передает корреспондент URA.RU.

«Итог последних двух недель говорит о том, что продажи в сравнении с прошлым годом составляют 5-6%. Именно если мы говорим про апрель. Понятно, что в марте был спрос сумбурный. Сейчас ситуация устаканилась, и продаж нет вообще», — заявил он.

URA.RU Черепанов пояснил, что в марте объем продаж превысил уровень прошлого года на 40-50%. Это связано с тем, что все, кто планировал купить квартиру в апреле, в порядке ажиотажного спроса сделали это месяцем раньше. «Сейчас люди в ожидании и не принимают быстрых решений. Через месяц ситуация успокоится, риелторы изучат ситуацию, и можно будет давать какие-то заключения», — отметил Павел Черепанов.

Об этой проблеме Черепанов заявил во время обсуждения вопроса о послаблениях для застройщиков при заключении соглашений на строительство школ. Депутат Антон Удальев обвинил мэрию Перми в бездействии.