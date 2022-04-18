Бастрыкин взял под контроль ЧП в челябинском интернате

19 апреля 2022 в 19:24 Размер текста - 17 +

Дело поставлено на контроль в центральном аппарате СК России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял под личный контроль дело о надругательстве над школьницей в челябинском интернате. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин дал поручение руководителю СУ СК России по Челябинской области Петру Решетникову доложить о комплексе следственных действий по уголовному делу о совершении подростками преступления в отношении малолетней девочки. Ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате СК России», — сообщили URA.RU в пресс-службе СК РФ. В ведомстве добавили, что в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств преступных действий несовершеннолетних. Также следователи выясняют причины и условия, способствовавшие их совершению. По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»). Ранее стало известно о надругательстве над 12-летней девочкой в одном из интернатов Челябинска. По словам жертвы, четверо старшеклассники изнасиловали ее ночью в туалете. Мать девочки просит наказать педагогов за то, что не проследили за действиями детей, а также за то, что скрыли факт ЧП. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на челябинский telegram-канал «Челябинск, который смог» .

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял под личный контроль дело о надругательстве над школьницей в челябинском интернате. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин дал поручение руководителю СУ СК России по Челябинской области Петру Решетникову доложить о комплексе следственных действий по уголовному делу о совершении подростками преступления в отношении малолетней девочки. Ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате СК России», — сообщили URA.RU в пресс-службе СК РФ. В ведомстве добавили, что в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств преступных действий несовершеннолетних. Также следователи выясняют причины и условия, способствовавшие их совершению. По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»). Ранее стало известно о надругательстве над 12-летней девочкой в одном из интернатов Челябинска. По словам жертвы, четверо старшеклассники изнасиловали ее ночью в туалете. Мать девочки просит наказать педагогов за то, что не проследили за действиями детей, а также за то, что скрыли факт ЧП.