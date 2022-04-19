Свердловский производитель появится в «Пятерочке»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Работа Балтымского агрокомплекса. Балтым. , молочная продукция, молочное производство
До сих пор товары «Балтымского» были представлены среди ритейлеров только в «Монетке» Фото:

Продукцию агрокомплекса «Балтымский» начнут продавать в магазинах федеральной торговой сети «Пятерочка». Об этом рассказал во время пресс-тура председатель совета директоров компании Евгений Кремко.

«Продукция поставляется в 90 магазинов области и сети «Монетка». И сейчас будет поставляться в «Пятерочку», — сказал он.

Евгений Кремко также рассказал, что в 2022 году ферма планирует увеличить выпуск молока под собственной торговой маркой. До сих пор большая часть сырого молока отправлялась перерабатывающим предприятиям — «Юговскому молочному комбинату» в Перми и «Серовскому городскому молочному заводу».

«40 процентов молока мы перерабатываем сами, 60 — продаем. По рынку мы смотрим, что выгоднее — сырое молоко продавать или переработанное. Сейчас выгоднее переработанное, поэтому долю будем увеличивать до 50%», — пояснил Кремко.

Агрокомплекс «Балтымский» сейчас проводит масштабную модернизацию, в результате которой объемы производства должны вырасти вдвое. Помимо этого на ферме внедряют запустили производство удобрений из отходов.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво».

Продукцию агрокомплекса «Балтымский» начнут продавать в магазинах федеральной торговой сети «Пятерочка». Об этом рассказал во время пресс-тура председатель совета директоров компании Евгений Кремко. «Продукция поставляется в 90 магазинов области и сети «Монетка». И сейчас будет поставляться в «Пятерочку», — сказал он. Евгений Кремко также рассказал, что в 2022 году ферма планирует увеличить выпуск молока под собственной торговой маркой. До сих пор большая часть сырого молока отправлялась перерабатывающим предприятиям — «Юговскому молочному комбинату» в Перми и «Серовскому городскому молочному заводу». «40 процентов молока мы перерабатываем сами, 60 — продаем. По рынку мы смотрим, что выгоднее — сырое молоко продавать или переработанное. Сейчас выгоднее переработанное, поэтому долю будем увеличивать до 50%», — пояснил Кремко. Агрокомплекс «Балтымский» сейчас проводит масштабную модернизацию, в результате которой объемы производства должны вырасти вдвое. Помимо этого на ферме внедряют запустили производство удобрений из отходов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...