МЧС в ХМАО поставило на паузу проверки бизнеса из-за санкций

Изменения касаются компаний, занимающихся монтажом противопожарных систем, сигнализаций и частной пожарной охраной Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Управление МЧС по ХМАО в связи с западными санкциями частично приостановило проверки для бизнеса при перелицензировании. Также предприятия будут освобождены от госпошлины при внесении изменений в лицензии или при их оформлении. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства.

«В соответствии с постановлением РФ предусматривается перенос периодического или первичного подтверждения соответствия лицензионным требованиям в 2022 году на 12 месяцев. Также оплата государственной пошлины за предоставление лицензии и внесение изменений в реестр лицензий отменена до конца года», — рассказали в пресс-службе МЧС ХМАО.

Изменения касаются компаний, занимающихся монтажом противопожарных систем, сигнализаций и частной пожарной охраной. В пресс-службе также отметили, что плановые проверки пожарной безопасности на государственных и частных объектах будут проводиться в полном объеме. «Это не касается других объектов и организаций, есть план по которому все запланированные проверки пожарной безопасности будут проведены», — сказал представитель ведомства.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО отменили проверки бизнеса после поручения Якушева. Чиновниками были запланированы 117 проверок на территории ХМАО, 70 из них отменены. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Как сообщалось ранее, санкции имеют негативный эффект и для западных стран: нарушены системы расчетов и логистики, растет инфляция, разрушены кооперационные связи. Из-за этих последствий внутри западного сообщества нет единства продолжения этой линии: например, многие страны взбунтовались против антироссийских санкций.

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