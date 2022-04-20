Пермские депутаты начали заседание с минуты молчания

21 апреля 2022 в 10:37 Размер текста - 17 +

Пермские депутаты почтили память Владимира Жириновского Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пленарное заседание законодательного собрания 21 апреля началось с минуты молчания в память о лидере ЛДПР, экс-депутате госдумы Владимире Жириновского. С таким предложением выступил спикер заксобрания Валерий Сухих. Трансляция заседания проходит на сайте парламента. «6 апреля скончался председатель партии ЛДПР, депутат госдумы от партии ЛДПР Владимир Жириновский. Предлагаю почтить его память минутой молчания», — заявил Валерий Сухих. Ранее реготделение ЛДПР в Пермском крае предлагало назвать его именем новый сквер в Орджоникидзевском районе Перми. Бывший министр по делам регионов Евгений Сапиро высмеял инициативу. Он отметил, что ее реализация возможна только при условии установления таблички «Владимиру Жириновскому с благодарностью за высокую и объективную оценку его почитателей-пермяков» и памятника лидеру ЛДПР. Лидер ЛДПР скончался после долгой болезни. На прощание с ним, которое проходило 8 апреля, приехал президент РФ Владимир Путин. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на пермский telegram-канал «Большая П» .

Пленарное заседание законодательного собрания 21 апреля началось с минуты молчания в память о лидере ЛДПР, экс-депутате госдумы Владимире Жириновского. С таким предложением выступил спикер заксобрания Валерий Сухих. Трансляция заседания проходит на сайте парламента. «6 апреля скончался председатель партии ЛДПР, депутат госдумы от партии ЛДПР Владимир Жириновский. Предлагаю почтить его память минутой молчания», — заявил Валерий Сухих. Ранее реготделение ЛДПР в Пермском крае предлагало назвать его именем новый сквер в Орджоникидзевском районе Перми. Бывший министр по делам регионов Евгений Сапиро высмеял инициативу. Он отметил, что ее реализация возможна только при условии установления таблички «Владимиру Жириновскому с благодарностью за высокую и объективную оценку его почитателей-пермяков» и памятника лидеру ЛДПР. Лидер ЛДПР скончался после долгой болезни. На прощание с ним, которое проходило 8 апреля, приехал президент РФ Владимир Путин.