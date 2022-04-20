В Магнитогорске женщина переехала лежавшего на дороге мужчину

Водитель не заметила лежавшего на проезжей части мужчину Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Магнитогорске (Челябинская область) женщина, двигаясь на автомобиле по жилому кварталу, переехала лежавшего на проезжей части мужчину. Очевидцы утверждают, что мужчина, как и его друг были пьяны. Видео, как пострадавшего доставали из-под машины, опубликовали в социальных сетях.

«Прям только что, буквально минуту назад случилось. Может его просто вытащить? Она [водитель] назад то сдала, он не под колесами. Но его прям перекувыркало», — рассказывает автор видео, опубликованного в группе «Магнитогорск без цензуры» в «ВКонтакте».

На видео также слышно, как водитель оправдывает свои действия. По словам женщины, она не заметила лежавшего мужчину. Сначала она даже не поняла, кого именно сбила, подумала, что кошку.

URA.RU связалось с пресс-службой полиции Магнитогорска. Там сообщили, что в результате дорожно-транспортного происшествия мужчина получил телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, сотрясения головного мозга, ушибленной раны головы, открытого перелома левого голеностопного сустава.

Пострадавший госпитализирован в отделение травматологии. По данному факту сотрудниками полиции проводится административное расследование.