В Магнитогорске женщина переехала лежавшего на дороге мужчину

В Магнитогорске (Челябинская область) женщина, двигаясь на автомобиле по жилому кварталу, переехала лежавшего на проезжей части мужчину. Очевидцы утверждают, что мужчина, как и его друг были пьяны. Видео, как пострадавшего доставали из-под машины, опубликовали в социальных сетях.
«Прям только что, буквально минуту назад случилось. Может его просто вытащить? Она [водитель] назад то сдала, он не под колесами. Но его прям перекувыркало», — рассказывает автор видео, опубликованного в группе «Магнитогорск без цензуры» в «ВКонтакте».
На видео также слышно, как водитель оправдывает свои действия. По словам женщины, она не заметила лежавшего мужчину. Сначала она даже не поняла, кого именно сбила, подумала, что кошку.
URA.RU связалось с пресс-службой полиции Магнитогорска. Там сообщили, что в результате дорожно-транспортного происшествия мужчина получил телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, сотрясения головного мозга, ушибленной раны головы, открытого перелома левого голеностопного сустава.
Пострадавший госпитализирован в отделение травматологии. По данному факту сотрудниками полиции проводится административное расследование.
В Магнитогорске (Челябинская область) женщина, двигаясь на автомобиле по жилому кварталу, переехала лежавшего на проезжей части мужчину. Очевидцы утверждают, что мужчина, как и его друг были пьяны. Видео, как пострадавшего доставали из-под машины, опубликовали в социальных сетях. «Прям только что, буквально минуту назад случилось. Может его просто вытащить? Она [водитель] назад то сдала, он не под колесами. Но его прям перекувыркало», — рассказывает автор видео, опубликованного в группе «Магнитогорск без цензуры» в «ВКонтакте». На видео также слышно, как водитель оправдывает свои действия. По словам женщины, она не заметила лежавшего мужчину. Сначала она даже не поняла, кого именно сбила, подумала, что кошку. URA.RU связалось с пресс-службой полиции Магнитогорска. Там сообщили, что в результате дорожно-транспортного происшествия мужчина получил телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, сотрясения головного мозга, ушибленной раны головы, открытого перелома левого голеностопного сустава. Пострадавший госпитализирован в отделение травматологии. По данному факту сотрудниками полиции проводится административное расследование.