20 апреля 2022

В Пермском крае уничтожили тонны санкционных овощей и фруктов

© Служба новостей «URA.RU»
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Торговый центр. Курган, фрукты, яблоки
Запрещенные фрукты и овощи раздавили Фото:

В 2021 году управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской републике и Пермскому краю изъяло почти две тонны запрещенных к вводу овощей и фруктов и уничтожило их. Об этом заявила начальник управления Антонина Попова на заседании пермского заксобрания 21 апреля. Трансляция заседания проходила на сайте парламента.

«В 2021 году в рамках обеспечения безопасности РФ отделом фитосанитарного надзора было выявлено 1, 864 тонн запрещенной к ввозу продукции. Продукция уничтожена методом механического сдавливания», — рассказала Попова. Мероприятия проводились с целью «обеспечения указа президента».

URA.RU ранее рассказывало, что у пермяка отобрали 315 кг польских груш. А пермские таможенники, уничтожившие 330 кг сыра из Европы, стали героями мемов. В одном из ресторанов Перми был изъят испанский свиной окорок и сыр пармезан.

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В 2021 году управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской републике и Пермскому краю изъяло почти две тонны запрещенных к вводу овощей и фруктов и уничтожило их. Об этом заявила начальник управления Антонина Попова на заседании пермского заксобрания 21 апреля. Трансляция заседания проходила на сайте парламента. «В 2021 году в рамках обеспечения безопасности РФ отделом фитосанитарного надзора было выявлено 1, 864 тонн запрещенной к ввозу продукции. Продукция уничтожена методом механического сдавливания», — рассказала Попова. Мероприятия проводились с целью «обеспечения указа президента». URA.RU ранее рассказывало, что у пермяка отобрали 315 кг польских груш. А пермские таможенники, уничтожившие 330 кг сыра из Европы, стали героями мемов. В одном из ресторанов Перми был изъят испанский свиной окорок и сыр пармезан.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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