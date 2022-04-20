В Пермском крае уничтожили тонны санкционных овощей и фруктов

Запрещенные фрукты и овощи раздавили Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В 2021 году управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской републике и Пермскому краю изъяло почти две тонны запрещенных к вводу овощей и фруктов и уничтожило их. Об этом заявила начальник управления Антонина Попова на заседании пермского заксобрания 21 апреля. Трансляция заседания проходила на сайте парламента.

«В 2021 году в рамках обеспечения безопасности РФ отделом фитосанитарного надзора было выявлено 1, 864 тонн запрещенной к ввозу продукции. Продукция уничтожена методом механического сдавливания», — рассказала Попова. Мероприятия проводились с целью «обеспечения указа президента».

URA.RU ранее рассказывало, что у пермяка отобрали 315 кг польских груш. А пермские таможенники, уничтожившие 330 кг сыра из Европы, стали героями мемов. В одном из ресторанов Перми был изъят испанский свиной окорок и сыр пармезан.