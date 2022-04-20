Завод в Пермском крае поможет Чечне

Предприятие изготовит и поставит для строящейся ГЭС оборудование Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Завод «Электротяжмаш-Привод», расположенный в Лысьве Пермского края, изготовит генераторы для строящейся в Чеченской республике Башенной ГЭС. На официальном сайте предприятия сообщается, что продукция будет поставлена в рамках заключенного с ООО «МГЭС Ставрополья и КЧР» и ООО «Электротяжмаш-Привод» договора.

«В соответствии с заключенным договором, „Электротяжмаш-Привод“ поставит два синхронных горизонтальных гидрогенератора единичной мощностью 5 мегаватт, с комплектом приспособлений для монтажа и комплектом запасных частей, а также окажет услуги по шеф-надзору за монтажом и выполнит пусконаладочные работы на поставленном оборудовании», — говорится в сообщении.

Башенная ГЭС станет крупнейшей электростанцией в Чечне. Ее мощность составит 10 мегаватт. «Электротяжмаш-Привод» является одним из крупнейших в России предприятий по выпуску силового электрооборудования. Оно производит оборудование для топливно-энергетического комплекса, нефтехимической, металлургической и других отраслей промышленности.