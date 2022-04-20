Пермякам напомнили про порядок выплат новых детских пособий

Новые детские пособия начнут выплачивать с 1 мая Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителям Пермского края разъяснили правила получения новых пособий на детей от 8 до 16 лет. О порядке оформления заявлений на выплаты подробно рассказал министр социального развития Пермского края Павел Фокин.

«Специалисты примут заявление, после чего изучат уровень дохода семьи, наличие имущества и трудоспособность родителей. Исходя из этого будет принято решение о назначении выплаты. Пособие назначается на один год, получить его можно будет через Пенсионный Фонд России», — сообщил Павел Фокин.

В Пермском крае прожиточный минимум на ребенка составляет 11569 рублей. Базовый размер выплаты составит 50% от этой суммы. Если с учетом этой выплаты достаток семьи все равно будет меньше прожиточного минимума, тогда пособие увеличат до 75% от регионального прожиточного минимума на ребенка. Если с учетом и этой выплаты размер среднедушевого дохода семьи остается меньше прожиточного минимума, то будет назначено максимальное пособие — в 100% регионального прожиточного минимума на ребенка.

Заявление на получение выплат можно будет подать на портале Госуслуг. Выплаты за апрель начнут приходить с 1 мая. Если семья обратится за выплатой в начале мая, то получит деньги за два месяца — за апрель и май. Если заявление будет принято в конце мая, тогда семье полагаются выплаты за апрель, май и июнь. Выплаты будут перечислять на карты платежной системы «МИР».