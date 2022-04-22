Вице-премьер Крыма назвал главный страх Киева

Георгий Мурадов назвал интеграцию юга Украины с РФ паническим страхом Киева Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Власти Украины боятся интеграции регионов юга страны с Россией. С соответствующим заявлением выступил постпред Крыма при президенте России, вице-премьер региона Георгий Мурадов. По его словам, южные регионы Украины стали формировать свой созидательный путь.

«Киевский режим испытывает панический страх перед интеграцией Херсонщины и Приазовья с российским Крымом. Украинские власти упорно ведут свою страну к катастрофе, бросив все в топку самоубийственной войны и провалив в военном угаре посевную в собственной стране, что будут пытаться списать на Россию», — передают «РИА Новости» слова Мурадова.

По словам постпреда Крыма, юг Украины формирует свой созидательный путь. «Этот путь ведет к укреплению наших цивилизационных сил и восстановлению исторических связей с Крымом», — подытожил он.

Депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет ранее заявил, что развитие освобожденных территорий Украины выйдет на новый уровень благодаря экономической интеграции с Россией. Депутат также добавил, что в освобожденной Вооруженными силами РФ Херсонской области восстанавливается нормальная жизнь. Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация страны, а также помощь республикам Донбасса, которые на протяжении восьми лет подвергались обстрелам и геноциду со стороны Украины.