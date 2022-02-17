17 февраля 2022

Нагиев восхитился косами девочки из Сургута

© Служба новостей «URA.RU»
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Выставка «Космос наш» в ИЗО. Екатеринбург, картина, девушка, волосы, космонавт
Девочка рассказала, что никогда не стрижет волосы Фото:

Девочка 11 лет из Сургута выступила в шоу «Голос дети» на «Первом канале», где ее косами восхитился ведущий программы Дмитрий Нагиев. Перед исполнением песни в профайле ребенок рассказал о том, какая она по характеру и почему не стрижет косы.

«Мне 11 лет, и я живу в городе Сургут. По характеру я веселая добрая, бывает немного вспыльчивая. Могу рассердиться на одноклассников-мальчиков, когда они меня достают. Свои волосы я никогда не стригу, думаю, что я с ними немного особенная», — рассказала девочка.

На шоу она исполнила русскую народную песню «Эх, сапожки». Девочка прошла в следующий этап шоу, к ней повернулся один из членов жюри — Василий Вакуленко, который использует псевдоним Баста.

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Девочка 11 лет из Сургута выступила в шоу «Голос дети» на «Первом канале», где ее косами восхитился ведущий программы Дмитрий Нагиев. Перед исполнением песни в профайле ребенок рассказал о том, какая она по характеру и почему не стрижет косы. «Мне 11 лет, и я живу в городе Сургут. По характеру я веселая добрая, бывает немного вспыльчивая. Могу рассердиться на одноклассников-мальчиков, когда они меня достают. Свои волосы я никогда не стригу, думаю, что я с ними немного особенная», — рассказала девочка. На шоу она исполнила русскую народную песню «Эх, сапожки». Девочка прошла в следующий этап шоу, к ней повернулся один из членов жюри — Василий Вакуленко, который использует псевдоним Баста.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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