Нагиев восхитился косами девочки из Сургута

Девочка рассказала, что никогда не стрижет волосы Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Девочка 11 лет из Сургута выступила в шоу «Голос дети» на «Первом канале», где ее косами восхитился ведущий программы Дмитрий Нагиев. Перед исполнением песни в профайле ребенок рассказал о том, какая она по характеру и почему не стрижет косы.

«Мне 11 лет, и я живу в городе Сургут. По характеру я веселая добрая, бывает немного вспыльчивая. Могу рассердиться на одноклассников-мальчиков, когда они меня достают. Свои волосы я никогда не стригу, думаю, что я с ними немного особенная», — рассказала девочка.

На шоу она исполнила русскую народную песню «Эх, сапожки». Девочка прошла в следующий этап шоу, к ней повернулся один из членов жюри — Василий Вакуленко, который использует псевдоним Баста.