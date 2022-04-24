24 апреля 2022
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22 апреля 2022

Задержанный ФСБ челябинский экс-силовик получил 10 лет колонии

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Избрание меры пресечения Ивану Белавкину в суде Центрального района. Челябинск, судья
Бывший сотрудник ГУФСИН проведет за решеткой 10 лет Фото:

Верхнеуральский районный суд (Челябинская область) вынес приговор в отношении бывшего сотрудника исправительной колонии № 18 Артура А., виновного в получении взяток. Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ области, рассказали в пресс-службе силового ведомства.

«Он был задержан сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, по материалам которого расследовано уголовное дело. Виновный получил от отбывающих наказание граждан взятки в сумме более 500 тыс. рублей за создание облегченных условий содержания, послабление по режиму, а также содействие в условно-досрочном освобождении в виде поощрений и непривлечения к дисциплинарному наказанию», — рассказали в пресс-службе.

В результате Артур А. приговорен к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в силу.

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Верхнеуральский районный суд (Челябинская область) вынес приговор в отношении бывшего сотрудника исправительной колонии № 18 Артура А., виновного в получении взяток. Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ области, рассказали в пресс-службе силового ведомства. «Он был задержан сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, по материалам которого расследовано уголовное дело. Виновный получил от отбывающих наказание граждан взятки в сумме более 500 тыс. рублей за создание облегченных условий содержания, послабление по режиму, а также содействие в условно-досрочном освобождении в виде поощрений и непривлечения к дисциплинарному наказанию», — рассказали в пресс-службе. В результате Артур А. приговорен к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в силу.
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