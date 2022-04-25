Глава Сургута и нефтяной генерал получили подарки от Минобороны

Свой подарок глава Сургута Андрей Филатов передаст городу Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Главе Сургута Андрею Филатову и генеральному директору «Сургутнефтегаза» Владимиру Богданову вручены офицерские кортики от руководства Центрального военного округа. Торжественная церемония награждения прошла в городской филармонии, куда на гастроли приехал ансамбль песни и пляски ЦВО.

«Приказываю за высокий профессионализм при выполнении служебных обязанностей, добросовестную активную работу по привлечению к патриотическому воспитанию молодежи, пропаганде боевых традиций и укреплению авторитета армии наградить ценным подарком…», — зачитал выписку из приказа помощник руководителя ЦВО Владимир Гусев. Глава Сургута, присутствовавший на церемонии, оценил подарок по достоинству и объявил о решении передать памятный кортик в городской музей.

«Все, что происходит в Сургуте — это наши совместные достижения, это общая наша история, поэтому меня, надеюсь, поймут — этот подарок я передам в музей города, он должен оставаться с городом», — сказал мэр. Помимо Филатова и Богданова, аналогичный подарок от ЦВО получил еще и экс-начальник управления по делам ГО и ЧС администрации Сургута Рашит Абраров.