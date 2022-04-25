В ЯНАО пронесут портреты погибших на Украине российских солдат

Активисты планируют пронести портреты погибших на Украине российских солдат 9 мая Фото: depositphotos.com

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Общественники в Новом Уренгое проведут акцию в память о погибших солдатах, которые участвовали в спецоперации на Украине. Активисты присоединятся к шествию Бессмертного полка 9 мая, выйдя с портретами российских военнослужащих, сообщил URA.RU организатор акции, член экспертного совета по предпринимательству Молодежного парламента РФ от ЯНАО Илья Иванов.

«Мы патриоты своей страны. Наши солдаты защищают нас, борются за наше светлое и спокойное будущее. Кто-то отдал за это свою жизнь. И разве можем мы не почтить их память 9 мая, в такой великий для России день. Мы и наши дети должны знать и помнить о героях нашего времени. Объединившись с неравнодушными жителями нашего города, мы сделаем все, чтобы поддержать и реализовать это», — рассказал он.

В планах у Иванова масштабировать акцию и привлечь к участию как можно больше городов России. Активисты намерены разослать письма в местные муниципалитеты и отделения политических партий. «Я знаю, что к нам присоединится большое количество людей. У нас много неравнодушных горожан, которые вместе с нами выйдут, чтобы показать портреты тех, кто отдал жизнь за нашу свободу. Помимо ЯНАО планируется подключить активистов из Москвы и других городов», — подчеркнул организатор.

Президент России Владимир Путин 24 февраля дал указ о начале спецоперации на Украине. Украинские националисты на протяжении восьми лет обстреливали территории ДНР и ЛНР. По словам главы государства, спецоперация несет освободительный характер. Ее цель — защитить от геноцида население Донбасса, а не оккупировать территорию Украины.

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