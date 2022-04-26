В Богдановиче мальчик позвонил маме со скрытого номера и пропал

Поиски ребенка ведутся по всем возможным направлениям Фото: URA.RU

В Богдановиче (Свердловская область) начались поиски десятилетнего мальчика Виктора Старикова. Накануне мальчик ушел в школу и не вернулся. Мама мальчика уже написала заявление в полицию.

«Не видела его сутки. Он вчера в школу ушел, потом со скрытого номера мне позвонил. Он сказал, что он там задержится с друзьями, но придет в 18 часов. Он не пришел. Мы стали бегать, искать его. До сих пор можем найти. Обратились за помощью в полицию, — рассказала E1.RU мама мальчика Елена Старикова.

Виктор был одет в черно-желтую куртку, черные штаны и кроссовки на липучках. С собой у школьника был черно-желтый рюкзак. Ранее URA.RU писало, что от таких ситуаций никто не застрахован. Даже самые внимательные родители, даже самые любящие родственники однажды могут столкнуться с тем, что их родной человек не придет домой вовремя.