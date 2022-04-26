26 апреля 2022

В Богдановиче мальчик позвонил маме со скрытого номера и пропал

© Служба новостей «URA.RU»
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Поиски ребенка ведутся по всем возможным направлениям Фото:

В Богдановиче (Свердловская область) начались поиски десятилетнего мальчика Виктора Старикова. Накануне мальчик ушел в школу и не вернулся. Мама мальчика уже написала заявление в полицию.

«Не видела его сутки. Он вчера в школу ушел, потом со скрытого номера мне позвонил. Он сказал, что он там задержится с друзьями, но придет в 18 часов. Он не пришел. Мы стали бегать, искать его. До сих пор можем найти. Обратились за помощью в полицию, — рассказала E1.RU мама мальчика Елена Старикова.

Виктор был одет в черно-желтую куртку, черные штаны и кроссовки на липучках. С собой у школьника был черно-желтый рюкзак. Ранее URA.RU писало, что от таких ситуаций никто не застрахован. Даже самые внимательные родители, даже самые любящие родственники однажды могут столкнуться с тем, что их родной человек не придет домой вовремя.

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В Богдановиче (Свердловская область) начались поиски десятилетнего мальчика Виктора Старикова. Накануне мальчик ушел в школу и не вернулся. Мама мальчика уже написала заявление в полицию. «Не видела его сутки. Он вчера в школу ушел, потом со скрытого номера мне позвонил. Он сказал, что он там задержится с друзьями, но придет в 18 часов. Он не пришел. Мы стали бегать, искать его. До сих пор можем найти. Обратились за помощью в полицию, — рассказала E1.RU мама мальчика Елена Старикова. Виктор был одет в черно-желтую куртку, черные штаны и кроссовки на липучках. С собой у школьника был черно-желтый рюкзак. Ранее URA.RU писало, что от таких ситуаций никто не застрахован. Даже самые внимательные родители, даже самые любящие родственники однажды могут столкнуться с тем, что их родной человек не придет домой вовремя.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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