27 апреля 2022

Пермские ученые нашли способ сохранить дороги на 30 лет

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Реконструкция улицы Строителей, первая очередь дороги. Пермь, каток, укладка асфальта, автодорога, новая дорога, дорога, улица строителей
Изобретение пермских ученых защищает дороги от сильных морозов Фото:

Ученые Пермского Политехнического Университета создали композиционные материалы из каучуков, укрепляющие дорожное полотно. Асфальту, в состав которого входят такие композиты, в течение 30 лет не потребуется ямочный ремонт. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

«Одним из способов применения материалов могут стать покрытия, которые позволят защитить асфальт от воздействия воды и мороза. Разработка может быть полезна для внедрения в условиях климата, где температура колеблется от +50 до -50°С», — рассказал доцент кафедры прикладной физики ПНИПУ Эргаш Нуруллаев. По его словам, новый композит можно использовать даже в условиях Арктики.

Также композит из каучука обеспечит лучшее сцепление с резиной автомобильных шин. Это, по мнению ученых ПНИПУ, позволит сократить тормозной путь машин и снизить число дорожных аварий. Изобретение уже получило патент.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на пермский telegram-канал «Большая П».

Ученые Пермского Политехнического Университета создали композиционные материалы из каучуков, укрепляющие дорожное полотно. Асфальту, в состав которого входят такие композиты, в течение 30 лет не потребуется ямочный ремонт. Об этом сообщили в пресс-службе вуза. «Одним из способов применения материалов могут стать покрытия, которые позволят защитить асфальт от воздействия воды и мороза. Разработка может быть полезна для внедрения в условиях климата, где температура колеблется от +50 до -50°С», — рассказал доцент кафедры прикладной физики ПНИПУ Эргаш Нуруллаев. По его словам, новый композит можно использовать даже в условиях Арктики. Также композит из каучука обеспечит лучшее сцепление с резиной автомобильных шин. Это, по мнению ученых ПНИПУ, позволит сократить тормозной путь машин и снизить число дорожных аварий. Изобретение уже получило патент.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...