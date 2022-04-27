Пермские ученые нашли способ сохранить дороги на 30 лет

Изобретение пермских ученых защищает дороги от сильных морозов Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Ученые Пермского Политехнического Университета создали композиционные материалы из каучуков, укрепляющие дорожное полотно. Асфальту, в состав которого входят такие композиты, в течение 30 лет не потребуется ямочный ремонт. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

«Одним из способов применения материалов могут стать покрытия, которые позволят защитить асфальт от воздействия воды и мороза. Разработка может быть полезна для внедрения в условиях климата, где температура колеблется от +50 до -50°С», — рассказал доцент кафедры прикладной физики ПНИПУ Эргаш Нуруллаев. По его словам, новый композит можно использовать даже в условиях Арктики.

Также композит из каучука обеспечит лучшее сцепление с резиной автомобильных шин. Это, по мнению ученых ПНИПУ, позволит сократить тормозной путь машин и снизить число дорожных аварий. Изобретение уже получило патент.