Жители Миасса пожаловались на установку вышки сотовой связи

По мнению местных жителей, вышка представляет опасность Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Миассе (Челябинская область) местные жители пожаловались на установку в одном из жилых дворов вышки сотовой связи. Как написали жители в социальных сетях, при установке вышки им показали только разрешение на земельные работы, выданное администрацией города.

«На Строительном поселке, во дворе дома 17 по улице Керченской, была установлена вышка. Высота далеко более пяти этажей. Мы, жители, обеспокоены пребыванием данного объекта в опасной близости от жилого дома», — написали жители в паблике «Инцидент. Миасс» во «ВКонтакте».

При установке вышки жителям показали только разрешение на земельные работы, выданное администрацией города. При этом рабочие пояснили, что вышку собственник будет сдавать в аренду разным операторам связи. Жители готовят обращение в прокуратуру города.

Жители указывают, что охранная зона такого объекта — 30 метров. В нее попадают мусорная площадка, часть электроподстанции, часть сада «Строитель -1», въезд во двор, разгрузочное место магазина «Магнит Косметик».

URA.RU связалось с администрацией Миасса. Там поторопились успокоить горожан. Как заявили в мэрии города, сотрудниками Управления земельных отношений и градостроительства после праздничных дней будет проведен выезд и зафиксировано место установки вышки. Если обнаружится, что вышка установлена на муниципальном земельном участке без разрешения на размещение, то собственнику будет выдано требование о демонтаже.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам