28 апреля 2022

Аналитики: пермские студенты зарабатывают в среднем 78 тысяч

© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочие в сфере IT в среднем получают 58 тысяч Фото:

Средний заработок студентов в Пермском крае в 1 квартале 2022 года достиг 78 тысяч рублей. К таким выводам пришли аналитики сервиса «Работа.ру». Исследованием компания поделились с URA.RU.

«По итогам первого квартала 2022 года в Пермском крае средний доход для студентов составлял до 78 000 рублей», — сообщается в исследовании. В «Работе.ру» проанализировали базу вакансий в регионе в разных отраслях и составили свой рейтинг зарплат.

Самую высокую среднюю зарплату, по данным сервиса, получают рабочие в сфере строительства — 97 тыс. рублей. На втором месте расположились рабочие, занятые в производстве и агропроме (81 тыс. рублей), третье место у сотрудников в сфере транспорта и логистики (80 тыс. рублей). Внизу рейтинга располагается торговля — в этой сфере в среднем в регионе можно зарабатывать около 44 тыс. рублей. Традиционный лидер по зарплатам в крае, сфера IT, оказалась посередине топа со средним заработком в 58 тыс. рублей.

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Средний заработок студентов в Пермском крае в 1 квартале 2022 года достиг 78 тысяч рублей. К таким выводам пришли аналитики сервиса «Работа.ру». Исследованием компания поделились с URA.RU. «По итогам первого квартала 2022 года в Пермском крае средний доход для студентов составлял до 78 000 рублей», — сообщается в исследовании. В «Работе.ру» проанализировали базу вакансий в регионе в разных отраслях и составили свой рейтинг зарплат. Самую высокую среднюю зарплату, по данным сервиса, получают рабочие в сфере строительства — 97 тыс. рублей. На втором месте расположились рабочие, занятые в производстве и агропроме (81 тыс. рублей), третье место у сотрудников в сфере транспорта и логистики (80 тыс. рублей). Внизу рейтинга располагается торговля — в этой сфере в среднем в регионе можно зарабатывать около 44 тыс. рублей. Традиционный лидер по зарплатам в крае, сфера IT, оказалась посередине топа со средним заработком в 58 тыс. рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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