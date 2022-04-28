Аналитики: пермские студенты зарабатывают в среднем 78 тысяч

29 апреля 2022 в 17:28 Размер текста - 17 +

Рабочие в сфере IT в среднем получают 58 тысяч Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Средний заработок студентов в Пермском крае в 1 квартале 2022 года достиг 78 тысяч рублей. К таким выводам пришли аналитики сервиса «Работа.ру». Исследованием компания поделились с URA.RU. «По итогам первого квартала 2022 года в Пермском крае средний доход для студентов составлял до 78 000 рублей», — сообщается в исследовании. В «Работе.ру» проанализировали базу вакансий в регионе в разных отраслях и составили свой рейтинг зарплат. Самую высокую среднюю зарплату, по данным сервиса, получают рабочие в сфере строительства — 97 тыс. рублей. На втором месте расположились рабочие, занятые в производстве и агропроме (81 тыс. рублей), третье место у сотрудников в сфере транспорта и логистики (80 тыс. рублей). Внизу рейтинга располагается торговля — в этой сфере в среднем в регионе можно зарабатывать около 44 тыс. рублей. Традиционный лидер по зарплатам в крае, сфера IT, оказалась посередине топа со средним заработком в 58 тыс. рублей. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на пермский telegram-канал «Большая П» .

Средний заработок студентов в Пермском крае в 1 квартале 2022 года достиг 78 тысяч рублей. К таким выводам пришли аналитики сервиса «Работа.ру». Исследованием компания поделились с URA.RU. «По итогам первого квартала 2022 года в Пермском крае средний доход для студентов составлял до 78 000 рублей», — сообщается в исследовании. В «Работе.ру» проанализировали базу вакансий в регионе в разных отраслях и составили свой рейтинг зарплат. Самую высокую среднюю зарплату, по данным сервиса, получают рабочие в сфере строительства — 97 тыс. рублей. На втором месте расположились рабочие, занятые в производстве и агропроме (81 тыс. рублей), третье место у сотрудников в сфере транспорта и логистики (80 тыс. рублей). Внизу рейтинга располагается торговля — в этой сфере в среднем в регионе можно зарабатывать около 44 тыс. рублей. Традиционный лидер по зарплатам в крае, сфера IT, оказалась посередине топа со средним заработком в 58 тыс. рублей.