Челябинская полиция нашла школьников, избивших мальчика

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рейд по проверке соблюдения масочного режима и QR-кодов в ТРК. Челябинск, торговый центр, распродажа, полиция, магазин, черная пятница, бутик, трк
Со всеми участниками конфликта проводится профилактическая работа Фото:

Сотрудники полиции Челябинска установили всех участников инцидента с избиением подростка в микрорайоне Чурилово. Они оказались учащимися одной из школ, воспитываются в благополучных семьях, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

«Несовершеннолетние на учете в ПДН не состоят, ранее в поле зрения органов внутренних дел не попадали. В настоящее время с каждым участником конфликта полицейскими организована индивидуальная профилактическая работа», — рассказали в пресс-службе.

Пострадавший мальчик направлен на судебно-медицинскую экспертизу с целью определения причиненного вреда здоровью. По ее результатам будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством.

Ранее стало известно, что в Чурилово подростки избили сверстника. Их разняла проходившая мимо женщина. По сообщениям в СМИ полиция начала проверку.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на челябинский telegram-канал «Челябинск, который смог».

Сотрудники полиции Челябинска установили всех участников инцидента с избиением подростка в микрорайоне Чурилово. Они оказались учащимися одной из школ, воспитываются в благополучных семьях, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. «Несовершеннолетние на учете в ПДН не состоят, ранее в поле зрения органов внутренних дел не попадали. В настоящее время с каждым участником конфликта полицейскими организована индивидуальная профилактическая работа», — рассказали в пресс-службе. Пострадавший мальчик направлен на судебно-медицинскую экспертизу с целью определения причиненного вреда здоровью. По ее результатам будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством. Ранее стало известно, что в Чурилово подростки избили сверстника. Их разняла проходившая мимо женщина. По сообщениям в СМИ полиция начала проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...