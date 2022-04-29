Челябинская полиция нашла школьников, избивших мальчика

Со всеми участниками конфликта проводится профилактическая работа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудники полиции Челябинска установили всех участников инцидента с избиением подростка в микрорайоне Чурилово. Они оказались учащимися одной из школ, воспитываются в благополучных семьях, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

«Несовершеннолетние на учете в ПДН не состоят, ранее в поле зрения органов внутренних дел не попадали. В настоящее время с каждым участником конфликта полицейскими организована индивидуальная профилактическая работа», — рассказали в пресс-службе.

Пострадавший мальчик направлен на судебно-медицинскую экспертизу с целью определения причиненного вреда здоровью. По ее результатам будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством.

Ранее стало известно, что в Чурилово подростки избили сверстника. Их разняла проходившая мимо женщина. По сообщениям в СМИ полиция начала проверку.