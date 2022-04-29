Пермские чиновники отчитались об уборке снега, а он уже растаял

Отчет о проделанной работе пришел к обратившейся спустя 3 месяца Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Об очистке сельской дороги от снега в одном из населенных пунктов Прикамья чиновники отчитались, когда тот уже растаял. Об этом местная жительница (имя неизвестно) рассказала в социальной сети, передает «АиФ-Прикамье».

«В январе на [сервис] „Управляем вместе“ писала жалобу на то, что не чистят снег. И вот сегодня, 28 апреля, мне пришел ответ. Что самое интересное они пишут, что на данный момент снега нет и ведь даже фотки приложили. Молодцы, жалобу отработали на отлично. Смеялась до слез», — цитата участницы событий размещена на сайте издания.

Скриншот с сайта «Управляем вместе» был предоставлен журналистам. Из него становится понятно, что женщина опубликовала просьбу 18 января. Администрация Пермского района ответила спустя 3 месяца. «По информации, предоставленной администрацией Култаевского сельского поселения, зимнее содержание дорог по улице Запашная в деревне Севастьяны осуществлялась. В настоящее время снег на испрашиваемом участке не обнаружен. Просим извинения за задержку», — говорится в ответном сообщении.

По данным URA.RU, в эти выходные снег в Пермском крае может и вправду выпасть. Температура воздуха будет меняться от отрицательных (ночью) до положительных (в дневное время) значений.