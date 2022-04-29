В Верхней Пышме автомобилистка врезалась сразу в три машины

30 апреля 2022 в 20:26 Размер текста - 17 +

Женщина отказалась проходить медосвидетельствование на состояние алкогольного опьянения Фото: Антон Белицкий © URA.RU В Верхней Пышме 35-летняя женщина за рулем Hyundai Accent не справилась с управлением и врезалась в припаркованные на обочине машины. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе свердловского управления ГИБДД. «Авария произошла днем на улице Машиностроителей. В результате ДТП транспортным средствам причинены механические повреждения, сама женщина получила незначительные травмы, после осмотра врачами отпущена домой», — рассказывают в ведомстве. Кроме автомобиля Hyundai виновницы аварии пострадали KIA, «ГАЗель» и Volkswagen. По предварительным данным, женщина не справилась с управлением. Полицейские предложили ей пройти освидетельствование на состояние опьянения, однако автомобилистка отказалась. За это на нее составили протокол. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

В Верхней Пышме 35-летняя женщина за рулем Hyundai Accent не справилась с управлением и врезалась в припаркованные на обочине машины. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе свердловского управления ГИБДД. «Авария произошла днем на улице Машиностроителей. В результате ДТП транспортным средствам причинены механические повреждения, сама женщина получила незначительные травмы, после осмотра врачами отпущена домой», — рассказывают в ведомстве. Кроме автомобиля Hyundai виновницы аварии пострадали KIA, «ГАЗель» и Volkswagen. По предварительным данным, женщина не справилась с управлением. Полицейские предложили ей пройти освидетельствование на состояние опьянения, однако автомобилистка отказалась. За это на нее составили протокол.