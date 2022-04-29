29 апреля 2022

В Верхней Пышме автомобилистка врезалась сразу в три машины

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Знак аварийной остановки. Москва, знак аварийной остановки, дтп
Женщина отказалась проходить медосвидетельствование на состояние алкогольного опьянения Фото:

В Верхней Пышме 35-летняя женщина за рулем Hyundai Accent не справилась с управлением и врезалась в припаркованные на обочине машины. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе свердловского управления ГИБДД.

«Авария произошла днем на улице Машиностроителей. В результате ДТП транспортным средствам причинены механические повреждения, сама женщина получила незначительные травмы, после осмотра врачами отпущена домой», — рассказывают в ведомстве.

Кроме автомобиля Hyundai виновницы аварии пострадали KIA, «ГАЗель» и Volkswagen. По предварительным данным, женщина не справилась с управлением. Полицейские предложили ей пройти освидетельствование на состояние опьянения, однако автомобилистка отказалась. За это на нее составили протокол.

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В Верхней Пышме 35-летняя женщина за рулем Hyundai Accent не справилась с управлением и врезалась в припаркованные на обочине машины. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе свердловского управления ГИБДД. «Авария произошла днем на улице Машиностроителей. В результате ДТП транспортным средствам причинены механические повреждения, сама женщина получила незначительные травмы, после осмотра врачами отпущена домой», — рассказывают в ведомстве. Кроме автомобиля Hyundai виновницы аварии пострадали KIA, «ГАЗель» и Volkswagen. По предварительным данным, женщина не справилась с управлением. Полицейские предложили ей пройти освидетельствование на состояние опьянения, однако автомобилистка отказалась. За это на нее составили протокол.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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