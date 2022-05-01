Куйвашев выступил с обращением к свердловским мусульманам

Евгений Куйвашев поздравил мусульман с праздником Фото: Анна Майорова © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам. Обращение опубликовано на официальном сайте департамента информполитики региона.

«Сегодня весь мусульманский мир отмечает один из главных праздников. Ураза-байрам напоминает о вечных ценностях — чистоте души, стремлении к добру и милосердию, призывает к проявлению заботы и внимания к родным и близким», — отметил Куйвашев.

По словам главы региона, сегодня, когда вся Россия, «весь многонациональный народ стоит перед лицом сложнейших вызовов, единство общества имеет важнейшее значение». «Я искренне благодарен мусульманским религиозным организациям и национально — культурным обществам, которые вносят достойный вклад в укрепление общественного мира и согласия. Кроме всего, способствуют гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений в нашем регионе», — сказал Куйвашев.

Ураза — байрам — один из двух главных дней исламского календаря, знаменующий завершение поста, который длился в течение священного месяца Рамадан. Традиция празднования дня разговения ведет свое начало со времен пророка Мухаммеда, с 624 года.

Ранее URA.RU писало, что президент РФ Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Ураза-байрам. Российский лидер уделил особое внимание тому вкладу, который вносят российские мусульмане в укрепление межнационального мира и согласия в обществе, сохранение культурного многообразия и отстаивание приоритетных интересов страны.

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