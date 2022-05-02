Титулованный российский гроссмейстер Сергей Карякин заступился за Екатеринбург. В своем telegram-канале шахматист опубликовал видео екатеринбургской компании «Сима-Ленд», как патриотический ответ «Ельцин-Центру».
«Выкладываю ролик свердловской компании „Сима-Ленд“ в качестве ответа всяким „Ельцин-Центрам“. Именно такие ролики нужно крутить по телевизору!», — считает спортсмен.
Карякин признался, что любит столицу Урала. И часто бывает в Екатеринбурге по приглашению свердловской шахматной Федерации. «Вижу, что хорошего там больше, чем плохого», — добавил гроссмейстер. Ранее мы сообщали, что экс-биатлонист Антон Шипулин также заступился за Екатеринбург, ответив телеведущему Владимиру Соловьеву.
Видео: «Сима-Ленд»
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Титулованный российский гроссмейстер Сергей Карякин заступился за Екатеринбург. В своем telegram-канале шахматист опубликовал видео екатеринбургской компании «Сима-Ленд», как патриотический ответ «Ельцин-Центру». «Выкладываю ролик свердловской компании „Сима-Ленд“ в качестве ответа всяким „Ельцин-Центрам“. Именно такие ролики нужно крутить по телевизору!», — считает спортсмен. Карякин признался, что любит столицу Урала. И часто бывает в Екатеринбурге по приглашению свердловской шахматной Федерации. «Вижу, что хорошего там больше, чем плохого», — добавил гроссмейстер. Ранее мы сообщали, что экс-биатлонист Антон Шипулин также заступился за Екатеринбург, ответив телеведущему Владимиру Соловьеву. Видео: «Сима-Ленд»