Открытый урок ко Дню Победы стартует в свердловских школах

04 мая 2022 в 11:25 Размер текста - 17 +

Урок посвятят 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Свердловские школьники примут участие в Открытом уроке ко Дню Победы. Об этом URA.RU сообщили в министерстве образования и молодежной политики Свердловской области. «Пятого мая в 12:00 (время московское — прим.ред.) состоится эфир нового Всероссийского открытого урока „9 мая: Победа народа“. Урок посвятят 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне», — сказано в сообщении. Участников познакомят с историями детей войны, которым пришлось повзрослеть раньше времени. Не оставят равнодушными и истории взрослых, стойко выдержавших все испытания судьбы. В уроке расскажут о: Событиях, предшествовавших началу войны;

Событиях страшных годов, в которые война продолжалась;

Подвигах тех, кто в тылу и на фронте прошел эту войну, оставив свою жизнь, чтобы сотни жизней их потомков продолжались в мире и спокойствии. Специальные корреспонденты Открытых уроков отправятся в один из старейших городов России, которому более 3 тысяч лет — Керчь. Второй репортаж будет из Ленинградской области, где находился Вырицкий детский концентрационный лагерь, в который свозили детей со всей области и подвергали ужасным пыткам. Ранее URA.RU писало, что спецоперацию России на Украине, призванную завершить восьмилетнюю войну на Донбассе, планируется обсудить в пермских школах на уроках истории или обществознания. В методических материалах для учителей рассказывается об истории отношений России и Украины, попытках «переписать историю» в государствах Европы, событиях на Майдане и западных санкциях. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

Свердловские школьники примут участие в Открытом уроке ко Дню Победы. Об этом URA.RU сообщили в министерстве образования и молодежной политики Свердловской области. «Пятого мая в 12:00 (время московское — прим.ред.) состоится эфир нового Всероссийского открытого урока „9 мая: Победа народа“. Урок посвятят 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне», — сказано в сообщении. Участников познакомят с историями детей войны, которым пришлось повзрослеть раньше времени. Не оставят равнодушными и истории взрослых, стойко выдержавших все испытания судьбы. В уроке расскажут о: Специальные корреспонденты Открытых уроков отправятся в один из старейших городов России, которому более 3 тысяч лет — Керчь. Второй репортаж будет из Ленинградской области, где находился Вырицкий детский концентрационный лагерь, в который свозили детей со всей области и подвергали ужасным пыткам. Ранее URA.RU писало, что спецоперацию России на Украине, призванную завершить восьмилетнюю войну на Донбассе, планируется обсудить в пермских школах на уроках истории или обществознания. В методических материалах для учителей рассказывается об истории отношений России и Украины, попытках «переписать историю» в государствах Европы, событиях на Майдане и западных санкциях.