Открытый урок ко Дню Победы стартует в свердловских школах

Свердловские школьники примут участие в Открытом уроке ко Дню Победы. Об этом URA.RU сообщили в министерстве образования и молодежной политики Свердловской области.
«Пятого мая в 12:00 (время московское — прим.ред.) состоится эфир нового Всероссийского открытого урока „9 мая: Победа народа“. Урок посвятят 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне», — сказано в сообщении.
Участников познакомят с историями детей войны, которым пришлось повзрослеть раньше времени. Не оставят равнодушными и истории взрослых, стойко выдержавших все испытания судьбы.
В уроке расскажут о:
- Событиях, предшествовавших началу войны;
- Событиях страшных годов, в которые война продолжалась;
- Подвигах тех, кто в тылу и на фронте прошел эту войну, оставив свою жизнь, чтобы сотни жизней их потомков продолжались в мире и спокойствии.
Специальные корреспонденты Открытых уроков отправятся в один из старейших городов России, которому более 3 тысяч лет — Керчь. Второй репортаж будет из Ленинградской области, где находился Вырицкий детский концентрационный лагерь, в который свозили детей со всей области и подвергали ужасным пыткам.
Ранее URA.RU писало, что спецоперацию России на Украине, призванную завершить восьмилетнюю войну на Донбассе, планируется обсудить в пермских школах на уроках истории или обществознания. В методических материалах для учителей рассказывается об истории отношений России и Украины, попытках «переписать историю» в государствах Европы, событиях на Майдане и западных санкциях.
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