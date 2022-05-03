03 мая 2022
02 мая 2022

Пермский военнослужащий погиб на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с контрактником Данилом Василенко. Магнитогорск
Погибший военнослужащий был воспитанником футбольной секции Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ходе спецоперации на территории Украины погиб пермский военнослужащий Михаил Борисов. Об этом сообщается на странице спорткомплекса «Локомотив» в соцсети «ВКонтакте», где пермяк занимался футболом.

«При исполнении служебного долга, в рамках операции по демилитаризации и денацификации Украины, погиб воспитанник секции футбола «СК «Локомотив» Михаил Борисов. Приносим соболезнования его родным и близким», — сказано в сообщении. В военкомате Пермского края данную информацию URA.RU комментировать отказались.

Спецоперация российских войск началась на территории Украины 24 февраля. О ее начале объявил президент России Владимир Путин. Приоритетом российской армии является исключение жертв среди мирного населения.

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В ходе спецоперации на территории Украины погиб пермский военнослужащий Михаил Борисов. Об этом сообщается на странице спорткомплекса «Локомотив» в соцсети «ВКонтакте», где пермяк занимался футболом. «При исполнении служебного долга, в рамках операции по демилитаризации и денацификации Украины, погиб воспитанник секции футбола «СК «Локомотив» Михаил Борисов. Приносим соболезнования его родным и близким», — сказано в сообщении. В военкомате Пермского края данную информацию URA.RU комментировать отказались. Спецоперация российских войск началась на территории Украины 24 февраля. О ее начале объявил президент России Владимир Путин. Приоритетом российской армии является исключение жертв среди мирного населения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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