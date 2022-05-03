Пермский военнослужащий погиб на Украине

Погибший военнослужащий был воспитанником футбольной секции Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В ходе спецоперации на территории Украины погиб пермский военнослужащий Михаил Борисов. Об этом сообщается на странице спорткомплекса «Локомотив» в соцсети «ВКонтакте», где пермяк занимался футболом.

«При исполнении служебного долга, в рамках операции по демилитаризации и денацификации Украины, погиб воспитанник секции футбола «СК «Локомотив» Михаил Борисов. Приносим соболезнования его родным и близким», — сказано в сообщении. В военкомате Пермского края данную информацию URA.RU комментировать отказались.

Спецоперация российских войск началась на территории Украины 24 февраля. О ее начале объявил президент России Владимир Путин. Приоритетом российской армии является исключение жертв среди мирного населения.