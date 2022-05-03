03 мая 2022

В Перми умер замдиректора краевой службы спасения

© Служба новостей «URA.RU»
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Похороны атамана Попова Валерия. Курган, похороны, смерть, захоронение, гроб
Можаева похоронили 3 мая на Северном кладбище Фото:

Умер заместитель директора Пермской краевой службы спасения Вадим Можаев. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства территориальной безопасности.

«Руководство и коллектив Пермской краевой службы спасения, а также Министерства территориальной безопасности Пермского края выражает глубокие соболезнования родным и близким безвременно ушедшего коллеги», — сообщается в группе ведомства во «ВКонтакте». Мужчина умер 30 апреля в возрасте 55 лет.

В службе спасения отозвались о погибшем как о надежном сотруднике и большом профессионале, который пользовался заслуженным уважением и авторитетом. По информации родственников, причиной смерти стала продолжительная болезнь. Можаева похоронили 3 мая на Северном кладбище.

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Умер заместитель директора Пермской краевой службы спасения Вадим Можаев. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства территориальной безопасности. «Руководство и коллектив Пермской краевой службы спасения, а также Министерства территориальной безопасности Пермского края выражает глубокие соболезнования родным и близким безвременно ушедшего коллеги», — сообщается в группе ведомства во «ВКонтакте». Мужчина умер 30 апреля в возрасте 55 лет. В службе спасения отозвались о погибшем как о надежном сотруднике и большом профессионале, который пользовался заслуженным уважением и авторитетом. По информации родственников, причиной смерти стала продолжительная болезнь. Можаева похоронили 3 мая на Северном кладбище.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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