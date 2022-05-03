В Перми умер замдиректора краевой службы спасения

Можаева похоронили 3 мая на Северном кладбище Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Умер заместитель директора Пермской краевой службы спасения Вадим Можаев. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства территориальной безопасности.

«Руководство и коллектив Пермской краевой службы спасения, а также Министерства территориальной безопасности Пермского края выражает глубокие соболезнования родным и близким безвременно ушедшего коллеги», — сообщается в группе ведомства во «ВКонтакте». Мужчина умер 30 апреля в возрасте 55 лет.

В службе спасения отозвались о погибшем как о надежном сотруднике и большом профессионале, который пользовался заслуженным уважением и авторитетом. По информации родственников, причиной смерти стала продолжительная болезнь. Можаева похоронили 3 мая на Северном кладбище.