Аналитики: около половины пермяков опасаются не дожить до пенсии

Около половины пермяков считают, что не доживут до пенсии Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Около половины жителей Пермского края боятся не дожить до пенсии. Это следует из опроса, проведенного аналитиками автомобильного сайта Дром. По результатам исследования только 12% пермяков намереваются жить на государственную пенсию. На собственные накопления рассчитывают 16% жителей региона. 2% надеются на материальную поддержку детей.

При этом 45% опрошенных пермяков сообщили, что они опасаются и вовсе не дожить до пенсии. А каждый четвертый участник опроса не задумывается, на что будет жить в старости. 25% опрошенных выбрали ответ «не знаю».

По данным аналитиков, на личные накопления больше всего рассчитывают жители Москвы. На сбережения в старости планирует жить каждый пятый житель российской столицы. Поддержки от родственников чаще всего ожидают в Воронежской области. Ответ «дети помогут» там в два раза популярнее, чем в целом по стране. А на государственную пенсию особенно рассчитывают жители Камчатки, Башкирии и Якутии. Там об этом сообщили около 22% опрошенных.

Всероссийское исследование проводили в апреле этого года среди пользователей сайта Дром. Всего в опросе приняли участие 17 тысяч человек из 83 регионов России.