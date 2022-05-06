06 мая 2022

Мэр из ХМАО вдвое увеличил свой доход

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Итоговая пресс-конференция Трубецкого. Сургут, трубецкой андрей
Глава Сургутского района Андрей Трубецкой почти вдвое увеличил заработок в 2021 году Фото:
новость из сюжета
Декларационная кампания

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой почти вдвое увеличил свой доход. Об этом свидетельствуют данные его налоговой декларации за 2021 год, опубликованные на сайте районной администрации.

В 2021 году заработок Трубецкого составил чуть больше 14,5 миллионов рублей. В то время как годом ранее, его доход составлял 8,5 млн рублей. Состав недвижимого имущества у главы Сургутского района остался неизменным. Чиновник владеет земельным участком и двумя квартирами площадью 74,5 кв. м. и 30,8 кв. м. В гараже Трубецкого по-прежнему находится Infinity QX70.

Ранее URA.RU сообщало, что глава Сургутского района был переизбран в своей должности осенью 2021 года. Кандидатура Трубецкого была одобрена районной думой.

Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Ханты, деньги, нефтевышки».

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой почти вдвое увеличил свой доход. Об этом свидетельствуют данные его налоговой декларации за 2021 год, опубликованные на сайте районной администрации. В 2021 году заработок Трубецкого составил чуть больше 14,5 миллионов рублей. В то время как годом ранее, его доход составлял 8,5 млн рублей. Состав недвижимого имущества у главы Сургутского района остался неизменным. Чиновник владеет земельным участком и двумя квартирами площадью 74,5 кв. м. и 30,8 кв. м. В гараже Трубецкого по-прежнему находится Infinity QX70. Ранее URA.RU сообщало, что глава Сургутского района был переизбран в своей должности осенью 2021 года. Кандидатура Трубецкого была одобрена районной думой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...