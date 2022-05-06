Мэр из ХМАО вдвое увеличил свой доход

07 мая 2022 в 15:28 Размер текста - 17 +

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой почти вдвое увеличил заработок в 2021 году Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Декларационная кампания Глава Сургутского района Андрей Трубецкой почти вдвое увеличил свой доход. Об этом свидетельствуют данные его налоговой декларации за 2021 год, опубликованные на сайте районной администрации. В 2021 году заработок Трубецкого составил чуть больше 14,5 миллионов рублей. В то время как годом ранее, его доход составлял 8,5 млн рублей. Состав недвижимого имущества у главы Сургутского района остался неизменным. Чиновник владеет земельным участком и двумя квартирами площадью 74,5 кв. м. и 30,8 кв. м. В гараже Трубецкого по-прежнему находится Infinity QX70. Ранее URA.RU сообщало, что глава Сургутского района был переизбран в своей должности осенью 2021 года. Кандидатура Трубецкого была одобрена районной думой. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой почти вдвое увеличил свой доход. Об этом свидетельствуют данные его налоговой декларации за 2021 год, опубликованные на сайте районной администрации. В 2021 году заработок Трубецкого составил чуть больше 14,5 миллионов рублей. В то время как годом ранее, его доход составлял 8,5 млн рублей. Состав недвижимого имущества у главы Сургутского района остался неизменным. Чиновник владеет земельным участком и двумя квартирами площадью 74,5 кв. м. и 30,8 кв. м. В гараже Трубецкого по-прежнему находится Infinity QX70. Ранее URA.RU сообщало, что глава Сургутского района был переизбран в своей должности осенью 2021 года. Кандидатура Трубецкого была одобрена районной думой.