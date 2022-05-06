Мэр из ХМАО вдвое увеличил свой доход

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой почти вдвое увеличил свой доход. Об этом свидетельствуют данные его налоговой декларации за 2021 год, опубликованные на сайте районной администрации.
В 2021 году заработок Трубецкого составил чуть больше 14,5 миллионов рублей. В то время как годом ранее, его доход составлял 8,5 млн рублей. Состав недвижимого имущества у главы Сургутского района остался неизменным. Чиновник владеет земельным участком и двумя квартирами площадью 74,5 кв. м. и 30,8 кв. м. В гараже Трубецкого по-прежнему находится Infinity QX70.
Ранее URA.RU сообщало, что глава Сургутского района был переизбран в своей должности осенью 2021 года. Кандидатура Трубецкого была одобрена районной думой.
Глава Сургутского района Андрей Трубецкой почти вдвое увеличил свой доход. Об этом свидетельствуют данные его налоговой декларации за 2021 год, опубликованные на сайте районной администрации. В 2021 году заработок Трубецкого составил чуть больше 14,5 миллионов рублей. В то время как годом ранее, его доход составлял 8,5 млн рублей. Состав недвижимого имущества у главы Сургутского района остался неизменным. Чиновник владеет земельным участком и двумя квартирами площадью 74,5 кв. м. и 30,8 кв. м. В гараже Трубецкого по-прежнему находится Infinity QX70. Ранее URA.RU сообщало, что глава Сургутского района был переизбран в своей должности осенью 2021 года. Кандидатура Трубецкого была одобрена районной думой.