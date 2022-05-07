Пермский военнослужащий погиб на Украине Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

20-летний Константин Баракин погиб на военной службе на Украине. Об этом сообщили его родные и администрация школы, где учился молодой человек. Информация появилась на странице соцсети «ВКонтакте» пермской школы №153.

«03 мая 2022 года при прохождении военной службы и исполнении обязанностей трагически погиб выпускник нашей школы рядовой Баракин Константин Романович», — пишет паблик образовательного учреждения. Сообщается, что в феврале молодому пермяку исполнилось всего 20 лет. Педагоги выражают соболезнование родным и организовали сбор средств в школе.

Родители Баракина на своих аккаунтах «ВКонтакте» также опубликовали заявления о гибели сына. «Во время выполнения задач в ходе специальной военной операции на территории Украины, ДНР И ЛНР погиб мой сын», — пишет мать Раиса Баракина. О дате прощания с погибшим на Украине военным станет известно дополнительно.

Молодой военнослужащий из Перми Константин Баракин погиб на Украине фото: соцсеть «ВКнтакте»