В Белом доме раскрыли способ урегулирования ситуации на Украине

11 мая 2022 в 00:26 Размер текста - 17 +

Ситуация на Украине будет урегулирована дипломатией, полагают в США Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В США считают, что ситуация вокруг Украины будет урегулирована посредством дипломатии. С таким заявлением выступила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. «Мы, разумеется, считаем, что это будет урегулировано посредством дипломатического процесса, посредством дипломатического решения», — сказала официальный представитель президента США Джо Байдена, комментируя ситуацию на Украине на фоне переговоров в Вашингтоне американского лидера и премьер-министра Италии Марио Драги. Она добавила, что роль США в спецоперации на Украине заключается в поддержке страны «за столом переговоров» и «в военном плане». Россия 24 февраля начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Президент США Джо Байден ранее утвердил пакет помощи Украине на 100 миллионов долларов и заявил, что Белый дом исчерпал свое финансирование. Американский лидер призвал конгресс США одобрить запрос на выделение 33 миллиардов долларов на помощь Украине в ближайшее время. Вместе с тем, Байден подписал закон о поставках военной помощи Украине по ленд-лизу. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

В США считают, что ситуация вокруг Украины будет урегулирована посредством дипломатии. С таким заявлением выступила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. «Мы, разумеется, считаем, что это будет урегулировано посредством дипломатического процесса, посредством дипломатического решения», — сказала официальный представитель президента США Джо Байдена, комментируя ситуацию на Украине на фоне переговоров в Вашингтоне американского лидера и премьер-министра Италии Марио Драги. Она добавила, что роль США в спецоперации на Украине заключается в поддержке страны «за столом переговоров» и «в военном плане». Россия 24 февраля начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Президент США Джо Байден ранее утвердил пакет помощи Украине на 100 миллионов долларов и заявил, что Белый дом исчерпал свое финансирование. Американский лидер призвал конгресс США одобрить запрос на выделение 33 миллиардов долларов на помощь Украине в ближайшее время. Вместе с тем, Байден подписал закон о поставках военной помощи Украине по ленд-лизу.