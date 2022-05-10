10 мая 2022

В Белом доме раскрыли способ урегулирования ситуации на Украине

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Флаги. Санкт-Петербург, американский флаг, флаг сша, флаг америки
Ситуация на Украине будет урегулирована дипломатией, полагают в США Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В США считают, что ситуация вокруг Украины будет урегулирована посредством дипломатии. С таким заявлением выступила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Мы, разумеется, считаем, что это будет урегулировано посредством дипломатического процесса, посредством дипломатического решения», — сказала официальный представитель президента США Джо Байдена, комментируя ситуацию на Украине на фоне переговоров в Вашингтоне американского лидера и премьер-министра Италии Марио Драги. Она добавила, что роль США в спецоперации на Украине заключается в поддержке страны «за столом переговоров» и «в военном плане».

Россия 24 февраля начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Президент США Джо Байден ранее утвердил пакет помощи Украине на 100 миллионов долларов и заявил, что Белый дом исчерпал свое финансирование. Американский лидер призвал конгресс США одобрить запрос на выделение 33 миллиардов долларов на помощь Украине в ближайшее время. Вместе с тем, Байден подписал закон о поставках военной помощи Украине по ленд-лизу.

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В США считают, что ситуация вокруг Украины будет урегулирована посредством дипломатии. С таким заявлением выступила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. «Мы, разумеется, считаем, что это будет урегулировано посредством дипломатического процесса, посредством дипломатического решения», — сказала официальный представитель президента США Джо Байдена, комментируя ситуацию на Украине на фоне переговоров в Вашингтоне американского лидера и премьер-министра Италии Марио Драги. Она добавила, что роль США в спецоперации на Украине заключается в поддержке страны «за столом переговоров» и «в военном плане». Россия 24 февраля начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Президент США Джо Байден ранее утвердил пакет помощи Украине на 100 миллионов долларов и заявил, что Белый дом исчерпал свое финансирование. Американский лидер призвал конгресс США одобрить запрос на выделение 33 миллиардов долларов на помощь Украине в ближайшее время. Вместе с тем, Байден подписал закон о поставках военной помощи Украине по ленд-лизу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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