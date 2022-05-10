УФАС: Энергетики нарушали закон, требуя с пермяков предоплату

Энергетики пригрозили пермякам отключением в конце прошлого года Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Пермском УФАС рассмотрели ряд жалоб на ПАО «Пермэнергосбыт». В них сообщалось, что энергетики требуют плату за электричество, не предусмотренную договором, а также грозит отключением. В адрес компании направлено предупреждение, сообщили в надзорном ведомстве.

«Установлено, что в конце прошлого года организация направила потребителям счета на оплату „промежуточного платежа“ за электроэнергию за текущий месяц, несмотря на то, что порядок расчетов этого не предусматривал. Вскоре потребитель получал уведомление об ограничении режима потребления электроэнергии с требованием внести платеж за тот период, срок оплаты которого еще не наступил», — рассказали в ФАС.

Антимонопольщики усмотрели в этом признаки нарушения закона о конкуренции и потребовали от компании прекратить эти действия. В «Пермэнергосбыте» выполнили требование ФАС и пообещали впредь не допускать таких ситуаций.