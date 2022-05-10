Власти ХМАО рассказали о снижении цен на бензин

В ХМАО снизилась стоимость бензина Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Цены на товары в России

Стоимость бензина во всех муниципалитетах ХМАО снизилась. В большинстве городов региона цена на бензин за неделю уменьшилась больше, чем на 3%. Об этом на заседании окружного оперативного штаба заявил заместитель губернатора ХМАО Роман Генкель, передает корреспондент URA.RU.

«Результат мониторинга розничных цен на автомобильное топливо показал, что во всех муниципалитетах, кроме Радужного, отмечено снижение до 3,6%. В Радужном на 0,4%», — сказал Генкель.

Он добавил, что рост цен на продукты питания за неделю составил порядка 2%. В число подорожавших товаров вошли свинина, говядина, баранина, масло. «Рост цен свыше 5% не зафиксирован», — заключил вице-губернатор.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО власти организовали контроль цен за продуктами питания и товарами первой необходимости. Тогда власти заверили, что дефицит продуктов искусственно создан паникерами, а на самом деле запасов продуктов в Югре достаточно.