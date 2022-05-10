ГИБДД Перми ищет водителя, сбившего пешеходов в День Победы

Сотрудники автоинспекции разыскивают свидетелей аварии Фото: Александр Мамаев © URA.RU

ГИБДД Перми разыскивает водителя, сбившего 9 мая в Кировском районе города двух пешеходов. Свидетелей аварии просят откликнуться, чтобы установить все обстоятельства ДТП.

«9 мая в 13 часов 10 минут в районе дома № 97 по улице 2-я Бахчевая водитель допустил наезд на пешеходов 1949 и 2019 года рождения, которые двигались по левому краю проезжей части навстречу транспортному потоку. Водитель место автоаварии покинул. Сотрудники автоинспекции просят граждан не оставаться равнодушными и откликнуться всех, кому известны марка и госномер автомобиля, водитель или другие обстоятельства ДТП, а также имеется запись с видеорегистратора», — говорится в сообщении ГИБДД в соцсети «ВКонтакте». Информацию можно сообщить в дежурную часть по телефонам: 246-79-00; 261-99-99; 102.

По данным ГИБДД, в выходные с 6 по 10 мая в Перми произошло семь ДТП с пострадавшими. Различные травмы получили девять человек. URA.RU также рассказывало, что в Березниках 8 мая водитель «Лады» сбил двух братьев. Младший — 11-летний ребенок — скончался на месте, старший, которому 18 лет, был доставлен в больницу.