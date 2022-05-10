Некоторые пользователи находят куклу жуткой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пермяки в соцсетях обратили внимание на странный объект в своем городе. Жители заметили куклу снаружи заброшенного дома, некоторые горожане предположили, что это может быть засадой педофила. Фото с игрушкой опубликовано в группе «Подслушано Пермь» во «ВКонтакте».

«Странная картина была замечена мной. Объясняйте детям, чтобы на такое не соблазнялись», — пишет пользователь в паблике.

Некоторые комментаторы сразу же предположили, что игрушка оставлена там извращенцем для привлечения детей. «Может педофил положил специально, приманка, кто зайдет в эти заросли все считай… Надо объяснять детям, разговаривать об этом», — предупреждает подписчик. Другие отмечают, что кукла выглядит очень подозрительно, как засада.

Другие пользователи сразу опровергли версию с педофилом, так как дом заброшен, а детям куклы не интересны. «Вот если бы там телефон или планшет был, то да, а так они ее и в упор не заметят», «Да нормальные дети итак не позарятся на эту страшную куклу», — пишут местные жители. При этом они отмечают, что кукла у дома выглядит довольно жуткой, но при этом ничего страшного в ней нет.

Третьи в фото нашли повод для шуток. «Кукла Чакки 2.0», «Пеннивайз по русски», «Бывшая моя», — делятся подписчики. Также комментаторы сообщают, что видели игрушку у ДКЖ.

Кукла находится на втором этаже заброшенного дома «Подслушано Пермь» во «ВКонтакте»

Некоторые предполагают, что игрушку оставили там просто так и никакой опасности нет «Подслушано Пермь» во «ВКонтакте»