Пермяки в соцсетях обратили внимание на странный объект в своем городе. Жители заметили куклу снаружи заброшенного дома, некоторые горожане предположили, что это может быть засадой педофила. Фото с игрушкой опубликовано в группе «Подслушано Пермь» во «ВКонтакте».
«Странная картина была замечена мной. Объясняйте детям, чтобы на такое не соблазнялись», — пишет пользователь в паблике.
Некоторые комментаторы сразу же предположили, что игрушка оставлена там извращенцем для привлечения детей. «Может педофил положил специально, приманка, кто зайдет в эти заросли все считай… Надо объяснять детям, разговаривать об этом», — предупреждает подписчик. Другие отмечают, что кукла выглядит очень подозрительно, как засада.
Другие пользователи сразу опровергли версию с педофилом, так как дом заброшен, а детям куклы не интересны. «Вот если бы там телефон или планшет был, то да, а так они ее и в упор не заметят», «Да нормальные дети итак не позарятся на эту страшную куклу», — пишут местные жители. При этом они отмечают, что кукла у дома выглядит довольно жуткой, но при этом ничего страшного в ней нет.
Третьи в фото нашли повод для шуток. «Кукла Чакки 2.0», «Пеннивайз по русски», «Бывшая моя», — делятся подписчики. Также комментаторы сообщают, что видели игрушку у ДКЖ.
Кукла находится на втором этаже заброшенного дома
«Подслушано Пермь» во «ВКонтакте»
Некоторые предполагают, что игрушку оставили там просто так и никакой опасности нет
«Подслушано Пермь» во «ВКонтакте»
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Пермяки в соцсетях обратили внимание на странный объект в своем городе. Жители заметили куклу снаружи заброшенного дома, некоторые горожане предположили, что это может быть засадой педофила. Фото с игрушкой опубликовано в группе «Подслушано Пермь» во «ВКонтакте». «Странная картина была замечена мной. Объясняйте детям, чтобы на такое не соблазнялись», — пишет пользователь в паблике. Некоторые комментаторы сразу же предположили, что игрушка оставлена там извращенцем для привлечения детей. «Может педофил положил специально, приманка, кто зайдет в эти заросли все считай… Надо объяснять детям, разговаривать об этом», — предупреждает подписчик. Другие отмечают, что кукла выглядит очень подозрительно, как засада. Другие пользователи сразу опровергли версию с педофилом, так как дом заброшен, а детям куклы не интересны. «Вот если бы там телефон или планшет был, то да, а так они ее и в упор не заметят», «Да нормальные дети итак не позарятся на эту страшную куклу», — пишут местные жители. При этом они отмечают, что кукла у дома выглядит довольно жуткой, но при этом ничего страшного в ней нет. Третьи в фото нашли повод для шуток. «Кукла Чакки 2.0», «Пеннивайз по русски», «Бывшая моя», — делятся подписчики. Также комментаторы сообщают, что видели игрушку у ДКЖ.