От Киркорова требуют извинений Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Свердловский православный активист Сергий Алиев требует от певца Филиппа Киркорова извинений за то, что он «оскорбил четыре категории людей своим публичным празднованием дня рождения». Об этом Алиев рассказал URA.RU.

«Есть четыре категории людей, которых Киркоров оскорбил своим публичным празднованием дня рождения. Если он принесет публичное извинение, записав видеообращение, при этом это будет неформально, а исходить от сердца, только в этом случае иск будет отозван», — говорит активист.

Алиев также заявил, что Киркоров находится на Евровидение, как независимый гость. «Получается у нас две категории граждан в России: одни летят на частных вертолетах к врагам Русского мира, другие летят на боевых „вертушках“ на передовую, воевать с этими самыми врагами» — сказал Сергий Алиев.

Алиев подал иск в суд после концертов Филиппа Киркорова под названием «55. Gold the greatest hits. Лучшие хиты», которые прошли на сцене Кремлевского дворца с 27 по 30 апреля. Во время шоу артист залез на огромный белый крест. Алиев известен тем, что выступал против фильма «Матильда» в 2017 году.