13 мая 2022

Байден пожаловался на неспособность читать мысли

© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины. Москва, байден джо, украинские военные
Джо Байден ответил на вопрос о детском питании, что не умеет читать мысли Фото:

В Администрации США не умеют читать мысли. Так американский лидер Джо Байден ответил критикующим власти страны за неспешное решение проблем, связанных с нехваткой детских смесей в магазинах.

«Если бы мы были лучше в сфере чтения мыслей, думаю, мы могли бы [отреагировать незамедлительно]. Но мы двигаемся насколько возможно быстро, с того момента, как проблема появилась перед нами», — сказал Байден журналистам.

В американских СМИ сообщалось, что купить детские смеси не представляется возможным в некоторых штатах. Об этом активно пишут в местных изданиях, признал лично Байден. «Вдруг это оказалось на передовицах всех газет, это важно, чтобы я ответил», — подчеркнул Байден.

Ранее Байден забыл, кто является президентом США. Конфуз произошел на саммите США и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, трансляция которого велась на YouTube.

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В Администрации США не умеют читать мысли. Так американский лидер Джо Байден ответил критикующим власти страны за неспешное решение проблем, связанных с нехваткой детских смесей в магазинах. «Если бы мы были лучше в сфере чтения мыслей, думаю, мы могли бы [отреагировать незамедлительно]. Но мы двигаемся насколько возможно быстро, с того момента, как проблема появилась перед нами», — сказал Байден журналистам. В американских СМИ сообщалось, что купить детские смеси не представляется возможным в некоторых штатах. Об этом активно пишут в местных изданиях, признал лично Байден. «Вдруг это оказалось на передовицах всех газет, это важно, чтобы я ответил», — подчеркнул Байден. Ранее Байден забыл, кто является президентом США. Конфуз произошел на саммите США и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, трансляция которого велась на YouTube.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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