Байден пожаловался на неспособность читать мысли 14 мая 2022 в 04:08 Размер текста - 17 + Джо Байден ответил на вопрос о детском питании, что не умеет читать мысли Фото: Официальный сайт президента Украины В Администрации США не умеют читать мысли. Так американский лидер Джо Байден ответил критикующим власти страны за неспешное решение проблем, связанных с нехваткой детских смесей в магазинах. «Если бы мы были лучше в сфере чтения мыслей, думаю, мы могли бы [отреагировать незамедлительно]. Но мы двигаемся насколько возможно быстро, с того момента, как проблема появилась перед нами», — сказал Байден журналистам. В американских СМИ сообщалось, что купить детские смеси не представляется возможным в некоторых штатах. Об этом активно пишут в местных изданиях, признал лично Байден. «Вдруг это оказалось на передовицах всех газет, это важно, чтобы я ответил», — подчеркнул Байден. Ранее Байден забыл, кто является президентом США. Конфуз произошел на саммите США и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, трансляция которого велась на YouTube. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU . В Администрации США не умеют читать мысли. Так американский лидер Джо Байден ответил критикующим власти страны за неспешное решение проблем, связанных с нехваткой детских смесей в магазинах. «Если бы мы были лучше в сфере чтения мыслей, думаю, мы могли бы [отреагировать незамедлительно]. Но мы двигаемся насколько возможно быстро, с того момента, как проблема появилась перед нами», — сказал Байден журналистам. В американских СМИ сообщалось, что купить детские смеси не представляется возможным в некоторых штатах. Об этом активно пишут в местных изданиях, признал лично Байден. «Вдруг это оказалось на передовицах всех газет, это важно, чтобы я ответил», — подчеркнул Байден. Ранее Байден забыл, кто является президентом США. Конфуз произошел на саммите США и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, трансляция которого велась на YouTube. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям