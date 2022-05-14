Финляндия назвала точные сроки подачи заявки о вступлении в НАТО

15 мая 2022 в 03:07 Размер текста - 17 +

Заявка Финляндии в НАТО будет подана 18 мая Фото: flogeljiri/depositphotos.com, стандартная лицензия Depositphotos.com Заявка Финляндии в НАТО будет подана на следующей неделе 18 мая. Об этом рассказал глава МИД страны Пекко Хаависто. «Это будет наш посол НАТО в Брюсселе, который сделает это физически, вероятно, в среду. Затем, если начнутся переговоры с НАТО, ими займутся делегации во главе с министерством иностранных дел и министерством обороны», — сообщает газета Aftonbladet заявление министра. Он подчеркнул, что доволен прохождением аналогичного процесса в Швеции. Обе страны подадут заявку в НАТО одновременно. Ранее президент Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министр Санна Марин высказались за вступление в Североатлантический альянс. По их мнению, став членом НАТО, Финляндия укрепит безопасность страны. Лидер Финляндии также обсудил вхождение в НАТО с президентом Украины Владимиром Зеленским. При этом президент Хорватии Зоран Миланович выступил против членства Финляндии и Швеции в НАТО. Также президент Финляндии Саули Нийнисте в ходе телефонного разговора обсудил с российским лидером Владимиром Путиным планы республики по вступлению в НАТО. Российский лидер заявил президенту Финляндии, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным. По его мнению, Финляндия должна воздержаться от вступления в НАТО, так как безопасности страны ничего не угрожает. Вместе с тем, большинство граждан Турции просят власти страны блокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО, причиной этому стала политика с запрещенной Рабочей партией Курдистана (РПК). Об этом заявил глава МИД Мевлют Чавушоглу. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Заявка Финляндии в НАТО будет подана на следующей неделе 18 мая. Об этом рассказал глава МИД страны Пекко Хаависто. «Это будет наш посол НАТО в Брюсселе, который сделает это физически, вероятно, в среду. Затем, если начнутся переговоры с НАТО, ими займутся делегации во главе с министерством иностранных дел и министерством обороны», — сообщает газета Aftonbladet заявление министра. Он подчеркнул, что доволен прохождением аналогичного процесса в Швеции. Обе страны подадут заявку в НАТО одновременно. Ранее президент Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министр Санна Марин высказались за вступление в Североатлантический альянс. По их мнению, став членом НАТО, Финляндия укрепит безопасность страны. Лидер Финляндии также обсудил вхождение в НАТО с президентом Украины Владимиром Зеленским. При этом президент Хорватии Зоран Миланович выступил против членства Финляндии и Швеции в НАТО. Также президент Финляндии Саули Нийнисте в ходе телефонного разговора обсудил с российским лидером Владимиром Путиным планы республики по вступлению в НАТО. Российский лидер заявил президенту Финляндии, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным. По его мнению, Финляндия должна воздержаться от вступления в НАТО, так как безопасности страны ничего не угрожает. Вместе с тем, большинство граждан Турции просят власти страны блокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО, причиной этому стала политика с запрещенной Рабочей партией Курдистана (РПК). Об этом заявил глава МИД Мевлют Чавушоглу.