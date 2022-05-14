14 мая 2022

Финляндия назвала точные сроки подачи заявки о вступлении в НАТО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заявка Финляндии в НАТО будет подана 18 мая Фото:

Заявка Финляндии в НАТО будет подана на следующей неделе 18 мая. Об этом рассказал глава МИД страны Пекко Хаависто.

«Это будет наш посол НАТО в Брюсселе, который сделает это физически, вероятно, в среду. Затем, если начнутся переговоры с НАТО, ими займутся делегации во главе с министерством иностранных дел и министерством обороны», — сообщает газета Aftonbladet заявление министра.

Он подчеркнул, что доволен прохождением аналогичного процесса в Швеции. Обе страны подадут заявку в НАТО одновременно.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министр Санна Марин высказались за вступление в Североатлантический альянс. По их мнению, став членом НАТО, Финляндия укрепит безопасность страны. Лидер Финляндии также обсудил вхождение в НАТО с президентом Украины Владимиром Зеленским. При этом президент Хорватии Зоран Миланович выступил против членства Финляндии и Швеции в НАТО.

Также президент Финляндии Саули Нийнисте в ходе телефонного разговора обсудил с российским лидером Владимиром Путиным планы республики по вступлению в НАТО. Российский лидер заявил президенту Финляндии, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным. По его мнению, Финляндия должна воздержаться от вступления в НАТО, так как безопасности страны ничего не угрожает.

Вместе с тем, большинство граждан Турции просят власти страны блокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО, причиной этому стала политика с запрещенной Рабочей партией Курдистана (РПК). Об этом заявил глава МИД Мевлют Чавушоглу.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU.

Заявка Финляндии в НАТО будет подана на следующей неделе 18 мая. Об этом рассказал глава МИД страны Пекко Хаависто. «Это будет наш посол НАТО в Брюсселе, который сделает это физически, вероятно, в среду. Затем, если начнутся переговоры с НАТО, ими займутся делегации во главе с министерством иностранных дел и министерством обороны», — сообщает газета Aftonbladet заявление министра. Он подчеркнул, что доволен прохождением аналогичного процесса в Швеции. Обе страны подадут заявку в НАТО одновременно. Ранее президент Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министр Санна Марин высказались за вступление в Североатлантический альянс. По их мнению, став членом НАТО, Финляндия укрепит безопасность страны. Лидер Финляндии также обсудил вхождение в НАТО с президентом Украины Владимиром Зеленским. При этом президент Хорватии Зоран Миланович выступил против членства Финляндии и Швеции в НАТО. Также президент Финляндии Саули Нийнисте в ходе телефонного разговора обсудил с российским лидером Владимиром Путиным планы республики по вступлению в НАТО. Российский лидер заявил президенту Финляндии, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным. По его мнению, Финляндия должна воздержаться от вступления в НАТО, так как безопасности страны ничего не угрожает. Вместе с тем, большинство граждан Турции просят власти страны блокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО, причиной этому стала политика с запрещенной Рабочей партией Курдистана (РПК). Об этом заявил глава МИД Мевлют Чавушоглу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...